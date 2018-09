Jak zvládat onemocnění horních cest dýchacích u nejmenších?

Malé děti onemocní dle statistik až dvanáctkrát ročně. Diagnóza zní akutní zánět horních cest dýchacích nebo akutní bronchitida. Jsou to zánětlivá onemocnění, která jsou sezónní a velmi snadno přenosná. Jsou totiž až z 90 % způsobena viry. Jejich nejčastějšími původci jsou viry influenzy, parainfluenzy, skupina rinovirů, ale také například Herpes simplex a další.

Diagnóza zpravidla nečiní potíže, nemoc se vyvíjí rychle a má typické příznaky. Kašel, škrábání v krku, teploty, rýma, ucpaný nos, bolesti svalů, bolesti v hrudní oblasti… Toto všechno dospělého pacienta pouze obtěžuje, ale pro malé děti jsou to závažné problémy a u nejmenších je ohrožena i výživa. Děti jsou díky celkovému diskomfortu neklidné a často pláčou. Nemohou se ani pořádně najíst a nemohou ani klidně spát, dvě základní potřeby jsou narušeny! Zvládnout nemoc je tak náročné nejen pro naše nejmenší, ale také pro maminky.

Léčba akutní bronchitidy a zánětů horních cest dýchacích je zpravidla symptomatická – to znamená, že je zaměřená na zmírnění nepříjemných průvodních příznaků. Jak již bylo řečeno, z 90 % je způsobena viry a na ty neúčinkují antibiotika. Lékař tedy v mnoha případech neordinuje ihned ATB a to je v pořádku. Je zbytečné malé děti zatěžovat antibiotickou léčbou, když není nutná. Jak si tedy s nemocí poradit?

Na zmírnění symptomů viróz existuje celá řada léků, a to jak syntetických, tak přírodních. Přírodní léky se nazývají fytofarmaka – jsou rostlinného původu a často jsou velice šetrné právě pro malé pacienty. To, že jsou získávány z léčivých rostlin, jim nikterak neubírá na účinnosti. Vždyť celá moderní farmakologie staví na zkušenostech a znalostech účinných látek z přírodních zdrojů.

Ve skupině fytofarmak najdete nejen léky na rýmu, na kašel a ucpané dutiny, ale i takové, které pomohou vašemu malému pacientovi lépe zvládnout virové onemocnění dýchacích cest.

Pro děti od jednoho roku věku je vhodná Kaloba Sirup nebo kapky, která je indikována přesně pro případy akutní bronchitidy, která nevyžaduje léčbu antibiotiky.

Pokud se zeptáte svého lékaře nebo lékárníka, jistě vám rádi poradí tu nejšetrnější ale také účinnou variantu.

Existuje celá řada jak syntetických, tak přírodních léků ze skupiny fytofarmak, které mohou být indikovány pro výše uvedené případy. A jestliže se řekne fytofarmakum, nemusíte si představovat jen nějaký „babiččin bylinkový odvar“. Jedná se v mnoha případech o vysoce kvalitní rostlinné extrakty s prokázaným klinickým účinkem, které jsou registrovány jako léky, nikoliv jako doplňky stravy, jejichž účinek není podložen klinickými studiemi. Často jsou tyto přípravky volně prodejné v lékárně a je tedy na pacientovi, aby si hlídal, zda kupuje LÉK nebo DOPLNĚK STRAVY.

