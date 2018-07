Jak zklidnit přetažené dítě

Klidně se vám může stát, že i po náročném a zdánlivě namáhavém dni vám vaše dítě bude poskakovat jako panáček, křičet, běhat a vůbec se nebude schopno zastavit. Proč tomu tak je a jak dítě zklidníte?



Zamyslete se, proč se dítě do stavu neklidu dostalo. Vychází živost jen z jeho charakteru, nebo se ocitlo v přemíře podnětů, které nezvládlo? Pokud máte doma neklidné dítě a máte podezření, že je možná dokonce hyperaktivní, veďte mu deník a zaznamenávejte, co velkým záchvatům neklidu předcházelo. Podobné záznamy vás možná přivedou k námětům, co je potřeba změnit.

Nepodceňujete rituály, a i když je to někdy obtížné, rozhodně si na ně najděte v rámci rodiny čas. Čím je totiž dítě neklidnější, tím více rituály potřebuje. Ty přinášejí do života dětí jistotu a řád, představují oporné body, na které se děti mohou spolehnout. (Více o tom například v knize Gertrud Kaufmannové Huberové Děti potřebují rituály, Portál, 1998).

Dopřejte velmi živým dětem dostatek pohybu ve volné přírodě a nebojte se ani pohybově náročnějších činností. Fyzicky unavené dítě nemá tolik energie na „zlobení“.

Vyzkoušejte dětskou jógu či meditaci (např. stránky www.jogasdetmi.cz). Nemá však smysl začít s jógou dříve než od tří let. Vhodné jsou zejména speciálně vybrané pozice inspirované přírodou a zvířaty (např. hora, strom, kočka, lev, kobra), které zklidňují a pomáhají uvolnit se a navíc podporují dětskou představivost. Cvičením jógy děti získají pevnější tělo, osvojí si správné držení a rovnováhu, ale naučí se také lépe zvládat stres. Dobře vedené hodiny jógy u dětí zábavnou formou rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak jsou skvělým doplňkem k jiným sportům, kde se naopak soutěží. Pokud ale sami jógu necvičíte, raději svěřte své děti zkušenému cvičiteli. Doma pak můžete použít například Dětské jógové karty z dílny známé cvičitelky dětské jógy a zakladatelky České asociace dětské jógy, Hanky Luhanové (www.cadj.cz).

Vyzkoušejte též „cestování v mysli“, které je vhodné pro děti od čtyř let. Položte dítě na podložku a požádejte je, ať zavře oči. Poté veďte jeho mysl na pomyslnou procházku například lesem nebo po pláži a vyzvěte ho, aby si prostředí představovalo. Můžete podbarvit tichou meditační hudbou, anebo také použít dětské relaxační či masážní karty.