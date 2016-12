Zimní péče o vaše vlasy

Studené a sychravé počasí, přetopené místnosti a střídání teplot naší kráse neprospívají. Řeč je nejen o pleti, ale i o vaší hřívě. Když k tomu ještě připočtete fakt, že si občas nasadíte na hlavu čepici, dílo zkázy je dokonáno. I v tomhle ročním období to chce prostě znát pár triků, díky nimž budou vaše vlasy pořád korunou krásy.

Vlasy jsou díky povětrnostním a dalším vlivům v chladných měsících obvykle suché a hlavně hodně neposlušné. Ztrácí svou hedvábnou poddajnost, nedrží tvar a vaše snaha o jakýkoli styling tak přichází naprosto vniveč. Ptáte se proč? Vina padá skutečně na počasí. Na vině je nízký obsah vlhkosti studeného vzduchu venku i teplého vzduchu uvnitř. Pokud jde o čepici, je to celkem jasné. Její materiál přichází do těsného kontaktu s vlasovými vlákny, dochází ke tření a vzniku statické elektřiny. Teplo a tření ovlivňuje přirozenou strukturu vlasu. Dochází k poškození vlasové kutikuly a to vede k lámavým, zplihlým a matně vypadajícím vlasům, s nimiž se nedá dělat vůbec nic. Ptáte se, jaké je řešení? Pár tipů pro vás máme.

Stop poletování!

Co dělat, když je venku zima a vítr a vy byste si tak ráda vzala na hlavu čepici? Kolikrát radši mrznete a riskujete zdraví jen proto, abyste si nepoškodila svůj účes. Zkuste náš trik. Pokud jste majitelkou jemných a mastících se vlasů, před vysoušením vlasů fénem použijte na hřívu sprej pro objem nebo přípravek s recepturou se solí. Ten totiž zdrsní povrch vlasu a vaše hříva nebude ve výsledku tolik zplihlá. Sprej se vyplatí nosit v zimě s sebou v kabelce. Jestliže jsou vaše vlasy spíše suché, vsaďte na používání vlasových vosků a olejů nebo uhlazujících mlék. Pozor, nepřežeňte to s množstvím, stačí pár kapek, abyste účes zbytečně nezatížili.

Jestliže jsou vaše vlasy zplihlé, může to znamenat, že jsou málo hydratované. Pomoc existuje ve formě mnoha výrobků proti tomuto neduhu. Jsou to šampony, kondicionéry, masky). Jejich použitím vlasy opět získají na svém objemu.

Zatočte s lupy!

Koho občas trápí potíže s lupy, moc dobře ví, že na podzim a v zimě se jeho potíže zhoršují. Na vině je nedostatek vlhkosti ve vzduchu, který vede k vysušování pokožky hlavy. Ta produkuje méně mazu, což vede ke vzniku nepříjemných lupů. Jako „bonus“ pak můžeme připočítat i nepříjemné svědění. Řešením tohoto problému je používání šamponu proti lupům. Vsaďte na účinné produkty, které mají v receptuře pyrithion zinku, koupíte je například v lékárně, ale dají se pořídit i v drogeriích. Vždy se řiďte tím, co vyhovuje právě vám.

Už žádné lámání!

Teplo a tření vlasů o textilní vlákna čepic a kapucí ovlivňuje přirozenou strukturu vlasu, což vede k lámavým a matně vypadajícím vlasům. Chcete-li dodat své hřívě trochu života, zařaďte do své kosmetické výbavičky bohaté pečující kúry nebo oleje. Tyto přípravky uhladí poškozenou vlasovou kutikulu a vlasy tak budou krásně poddajné a zářivé. Nevíte, jak přesně používat vlasový olej? Zkuste přidat jednoduše pár kapek tohoto přípravku ke svému šamponu nebo vpracujte olej do konečků ještě vlhkých vlasů. Tak zůstanou krásně poddajné a zářivé. Nezapomeňte, že na kvalitu vlasů má velký vliv také složení vašeho jídelníčku. Zaměřte se na konzumaci listové zeleniny, fazolí, tučných ryb a ořechů. Tyto potraviny obsahují látky, které kštici posílí a dodají jí potřebnou pevnost a vitalitu.