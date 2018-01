Zdraví rodiny začíná v nákupním košíku

Zdravý životní styl je o správné stravě, dostatečném pohybu a odpočinku. Také o správné motivaci a vědomém přístupu k nákupu. Nestačí jen znát zdravý životní styl teoreticky, je dobré ho umět v praxi uskutečňovat! I relativně malé změny v nákupních zvyklostech mohou mít významný vliv na zdraví. Máme pro vás 5 jednoduchých tipů jak na to!



Co je v domě, to je pro mě

Jíst dostatek ovoce a zeleniny, celozrnných produktů, luštěnin, rostlinných tuků, masa a mléčných výrobků s nízkým obsahem tuku. Zní to jednoduše, že? Ale co ty všechny dobroty, které do zdravějšího jídelníčku zrovna příliš nepatří a doma na nás neustále číhají? Naše sebelepší snahu jíst zdravěji tak mohou pravidelně snižovat sušenky, uzeniny, sladkosti, slazené nápoje, které máme neustále doma k dispozici. Zjednodušte si to a nakupujte opravdu jen to, co chcete doopravdy jíst a pít.

Motivační plán

Prozkoumejte nejdříve svou motivaci, než se pustíte do ozdravování jídelníčku. Protože s tou správnou motivací se daří dosáhnout trvalých a úspěšných výsledků! Správná motivace je ta, která vás podporuje, nikoli výrazně omezuje či dokonce odrazuje. Nepokoušejte se tedy dělat příliš radikální změny hned všechny najednou a už vůbec si nezakazujte to, co vám nejvíce chutná. Nereálné cíle a zákazy vedou často ke zklamání a nechuti ve změnách pokračovat. Jděte na to postupně a pozitivně. Co můžete jako první změnit k lepšímu? Jaké potraviny můžete nahradit těmi zdravějšími? Jakých jídel se naopak v žádném případě nechcete vzdát?

Nechoďte na nákup hladoví ani přejedení

V případě, že jdeme nakupovat hladoví, máme daleko větší tendenci nakoupit toho zbytečně více a hlavně také potraviny s vyšším obsahem cukrů a tuků, protože nakupuje z pozice hladu, nikoli rozumu. Hladový organismus potřebuje rychle doplnit energii, proto volí primárně vysoko-kalorické potraviny. Nechoďte nakupovat však ani přejedení. V tomto případě máme zase tendenci nakoupit toho méně, než ve skutečnosti potřebujeme. A když nemáme doma z čeho uvařit, opět je daleko větší šance, že sáhneme po nějaké méně zdravé variantě.

Nakupujte s rozumem a chutí

Na nákup doporučujeme chodit s dopředu připraveným seznamem. Doma či v práci si vyhraďte pár minut a zkuste si naplánovat jídelníček na následující dny a podle toho sepište seznam. Důležitá je však také vaše chuť a preference, proto se snažte nutriční doporučení přizpůsobit svým potřebám. Jen to, co vám chutná, budete nakonec jíst dlouhodobě a pravidelně.

Poraďte se s odborníkem

Pokud si nevíte rady, jaké přesně potraviny byste měli do svého jídelníčku zařadit a podle čeho si vybírat, neváhejte oslovit nutričního odborníka a vydejte se s ním na nákup! Nechte si vysvětlit, jak se vyznat při čtení potravinových obalů a složení výrobků, na co si dát pozor a co naopak preferovat. Orientace v oblasti výživy a zdravého životního stylu zvýší vaši motivaci i uskutečnění změn.

Autor textu: Mgr. Zuzana Douchová, nutriční terapeut a odborný garant Vím, co jím

Festival zdravého nakupování

Co:

společné nákupy s nutričním terapeutem (od 11:00 nebo od 16:00 hodin; registrace nutná); měření skladby těla; ochutnávky

Kdy:

čtvrtek – neděle 15. – 18. 2., 22. – 25. 2., 1. – 4. 3. 2018.

Přesný rozpis míst a bližší informace naleznete na www.vimcojim.cz a také zde můžete soutěžit o zajímavé ceny.