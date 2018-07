Pravé letní osvěžení

Ať už se v létě vydáte tisíce kilometrů daleko nebo vyrazíte na krátké výlety po okolí, bude se vám hodit Waterdrop – první mikrodrink



Nemusíte s sebou vláčet lahve s vodou nebo zatěžovat přírodu nápoji v neekologických plastových obalech. Řešení můžete mít doslova v kapse.

Jde o jednoduchou myšlenku, která zároveň představuje něco opravdu velkého – díky malé kapsli se lidé naučí pít více vody, nastartují pitný režim. A protože nápoj není slazený cukrem, udělají tak i něco pro své zdraví. Waterdropu klade velký důraz i na ekologii a udržitelnost. Je to nápoj, inovace, která v sobě skrývá výtažky z přírodních superpotravin a vitaminy, avšak neobsahuje konzervanty. Mikrodrink ani při dlouhých transportech nevyteče, nelepí se a nezabere skoro žádné místo. Díky speciálnímu postupu při výrobě má navíc dlouhou trvanlivost.

Waterdrop je jako stvořený na cesty. Ostatně nápad na jeho výrobu vzniknul vysoko v oblacích právě při cestování. Jeden ze zakladatelů značky, Martin Donald Murray, při služební cestě letadlem řešil, jak se hydratovat, zůstat v kondici a nepodávat tělu zbytečné cukry, konzervanty a stabilizátory. Společně se svým bratrem Henrym Weiserem pak vymysleli malou rozpustnou kostku, která obohatí tělo o důležité látky. „Dáváme zákazníkům možnost pít drink plný chuti a vitaminů, který má zároveň minimální dopad na životní prostředí. Mají možnost si zvolit, zda kapsli vhodí do perlivé či neperlivé vody, i do jakého objemu,“ říká Martin Donald Murray.

Obal kapslí mikrodrinku je vyroben z recyklovatelného materiálu a elegantní bílý empowerment box pro 48 kapslí vznikl z materiálu známého jako PaperFoam, který získal v Kalifornii cenu Dieline za Nejlepší udržitelný obal pro rok 2017. Pak už stačí mít jen po ruce skleničku nebo lahev s vodou. Ke kapslím si můžete pořídit krásnou designovou lahev ze skla, kterou ilustrovala výtvarnice Marusha Belle.

Waterdrop můžete vybírat v pěti příchutí. Jde o Focus (limeta, zelená káva, baobab), Relax (ibišek, acerola, arónie), Youth (broskev, zázvor, ženšen), Defence (brusinka, šípek, moringa) a Boost (černý rybíz, černý bez, açaí). Nápoj je však tak šetrný, že si na něm bez starostí pochutnají i těhotné ženy, děti či diabetici. Je vhodný i pro vegany. Voda s lahodnou chutí, téměř bez kalorií a obohacená o výtažky ze superpotravin není nedosažitelný luxus, díky mikrodrinku Waterdrop je realitou.

