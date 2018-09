Výživa dítěte po prvním roce života

Dítě se po ukončeném prvním roce života dostává do takzvaného batolecího věku, který trvá následující dva roky. V tomto období se zpomaluje zprvu velmi rychlý růst, ale naopak se dítě začíná rozvíjet mnoha různými směry. Proto je nutné mít plnohodnotně výživnou a pestrou stravu, ve které nebude žádná z potřebných složek chybět.



Společně s přechodem na pevnou stravu se může jednat o nelehký úkol. Z dítěte se pomalu ale jistě stává gurmán, přichází různé preference ve stravě, a to nejen na základě chuti, ale i vzhledu a bohužel i podle momentálního rozmaru. Toto často bývá považováno za nechuť k jídlu, ale není důvod se znepokojovat – určitá vybíravost je v tomto stadiu naprosto běžná.

Stravovací návyky

Právě v tomto věku se budují základy budoucích stravovacích návyků. Je proto dobré dbát na pravidelnost režimu, dodržování zásad zdravé výživy a kultury stolování všeobecně. S tím také souvisí fakt, že pokud budete dítěti dopřávat nejčastěji kaše, může se pak u něj objevit určitá nevole ke kousání.

Pravidelnost v rámci 24 hodin je jedním z pilířů správného stolování, a proto je lepší naučit na něj své dítě ještě dříve, než si osvojí nějaký jiný, nepravidelný model. Pokud jde o poměr jednotlivých jídel, kdy by se mělo jíst nejvíce a kdy naopak nejméně, všeobecně se doporučuje:

20 % snídaně + 5 % přesnídávka + 40 % oběd + 5 % svačina + 30 % večeře

Ke snídani a k večeři je dobré obyčejně přidávat i batolecí mléko Sunar – to totiž obsahuje esenciální omega 3 mastné kyseliny, zejména pak kyselinu linolovou, dostatečné množství železa, které přispívá k lepší krvetvorbě, bezpečnou hladinu jódu a regulovaný obsah bílkovin potřebných pro zdravý růst a vývoj.

Pestrá strava základem

V tomto období se pole potřeb, co se jídelníčku týče, poněkud mění. Zatímco v prvním roce života dítěte se tělo orientuje spíše na tuky, nyní přichází na řadu bílkoviny – u dítěte také ubývá tuku a přichází vývin svalové hmoty, ke které jsou bílkoviny potřeba.

Významnou roli proto v dětském jídelníčku má maso, které by mělo být k dispozici takřka každý den. Kvalitní strava by také měla obsahovat dostatečné množství vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, zejména vápník a fosfor, železo, zinek, jód. Proto je také dobré stabilně do jídelníčku zahrnovat mléčné výrobky, ryby, vejce a luštěniny, které zmíněné látky přirozeně obsahují.

To souvisí se způsoby přípravy – pokud možno, je lepší se držet šetrného vaření ve vodě nebo na páře a pečení, naopak například smažení by se mělo co nejvíce omezit.

Dalším doporučením je nabízet dítěti menší množství stravy vícekrát denně, která je však výživnější a kvalitnější. Naopak byste se měli vyhýbat uzeninám i slaným dobrotám, a stejně tak si dávat pozor například i na obsah soli v šunce.

Nezapomínejte na mléko

Právě zmíněný vápník je velmi důležitý pro správný vývoj kostí a zubů, a je proto ideální dávat dítěti k dispozici v průběhu dne dostatek mléka. Toho by mělo být vypito v průběhu dne 300-330 ml, což odpovídá asi dvěma skleničkám. Pro děti do tří let, u kterých není zajištěna dostatečně pestrá strava, však nemusí být kravské mléko úplně vhodné vzhledem k nedostatečnému obsahu železa, jódu a vitaminu D. Například mléko Sunar nabízí mléčnou výživu pro děti od dvou let – Sunar Complex 4. Jako součást smíšené stravy zajišťuje přísun všech základních důležitých látek a dalších doplňujících látek pro správný vývin vašeho dítěte, např. železo, jód, dále vápník a vitamin D pro správný růst kostí a prebiotickou vlákninu GOS pro spokojené bříško.

Kromě mléka by měly být do jídelníčku zařazovány i další mléčné výrobky např. v kombinaci s ovocem nebo zeleninou a cereáliemi, jako je například jogurt s hroznovým vínem či jiným ovocem. Připravte raději doma vašemu batoleti bílý jogurt s ovocem, než abyste kupovali ovocné jogurty, do kterých je ve většině případů přidáván cukr.

A samozřejmě dodržovat pitný režim!

Dítě v batolecím věku by mělo vypít kolem 1200 až 1800 ml za den. Ideálně bychom se bavili o vodě, ale možností jsou samozřejmě i bylinné či nearomatizované ovocné čaje, zředěné džusy nebo zeleninové šťávy. Je však důležité dávat si pozor opět na obsah cukru – zeleninové šťávy proto nedoslazovat a koupené džusy naopak ředit.

