Vyšperkujte dětem penál

Prázdniny a čas školní jsou pro děti dva jednoznačně oddělené světy. První bývá dobou volnosti, her a zábavy, druhý má za svou osu řád a povinnosti. Ale představte si, že si děti budou moci při návratu z prázdnin do školních lavic s sebou přinést alespoň kousek prázdninové radosti.



Právě zábavu a inspiraci se snaží dětem se svými školními pomůckami přinášet jejich tradiční výrobce – společnost Kores. A dvěma stěžni na její vlajkové lodi plující školním rokem jsou barevné pastelky Kores Kolores a lepicí tyčinky. Pastelky Kolores dávají dětem paletou svých zářivých barev vzpomenout na modrou plochu širého a voňavého moře nebo hlubokou zeleň příjemně chladivého lesa. Zcela věrnou a barevnou vzpomínku vyvolávají díky o 50 % většímu množství pigmentu ve všech barvách. Dva základní tvary pastelek Kolores jsou klasický trojhranný – ergonomicky pohodlný a trojhranný jumbo – vhodný pro předškoláky a malé školáky. Oba typy se mohou pochlubit silnou, vycentrovanou tuhou, která se při ořezávání ani při kreslení neláme. Když se vám přeci jen podaří ji zlomit, hodí se praktické jednoduché ořezávátko Kosmo s inovativním designem v pěti různých barvách, které je novinkou pro letošní rok. Děti pak mohou s pastelkami Kolores na papíře realizovat své inspirace z letních zážitků. Na každé pastelce navíc najdou rámeček pro vepsání svého jména či přezdívky. Pastelky Kores se vyrábějí v baleních od 6 až do 50 ks pastelek. Nejobjemnější varianta nabízí i dvě exkluzivní metalické barvy – stříbrnou a zlatou. Pro prvňáčky jsou nejlepší volbou pastelky jumbo. Společnost Kores je nabízí ve dvou baleních, a to po 6 a 12 ks. Dále je pak naleznete jako součást balení Kolores Jumbo Starter Setu, který kromě zmiňovaných pastelek nabízí také obyčejnou tužku jumbo s názvem Coach, dále mazací pryž a praktické ořezávátko. Starter Set je ideální nejen pro malé školáky, ale i pro předškolní výchovu. Kolekci jumbo školních produktů pak uzavírají jumbo voskovky Krayones ve 12 sytých barvách. Novinkou z řady pryží je trojhranná designová pryž Trino a pryž KE30 Neon, které jsou dodávány ve čtyřech atraktivních neonových barvách. Jsou ideální pro všechny tvrdosti grafitových tužek, netoxické, bez ftalátů a latexu.



Lepicí tyčinky Kores Dráček jsou pro děti praktickým a hlavně bezpečným pomocníkem. Tento ryze český výrobek spolehlivě lepí všechny druhy papíru, lepenku, fotografie i korek. Hodiny výtvarné výchovy jsou nekonečnou zábavou. Lepidlo lze nanášet také na sklo a lze tak vesele vyzdobit i okna. Tyčinky mají vylepšený vysunovací mechanismus a speciální vzduchotěsné víčko, díky němuž nevysychají. Můžete je s klidným svědomím nakoupit i do zásoby, protože mají životnost dlouhé tři roky. Pro výrobce je samozřejmostí, že tyčinky neobsahují rozpouštědla, jsou netoxické a snadno vypratelné vodou. Pro děti jsou navíc zcela bezpečné, i kdyby je snědly. K tomu však díky neutrální vůni vůbec nevybízejí.

Mezi další nezbytné školní potřeby určitě patří také vodové a temperové barvy či plastelína. Vodovky Akuarellos nebo temperové barvy Kores Témperas jsou na hodiny výtvarné výchovy ideální. Obal slouží jako malířská paleta, takže se barvy dají snadno míchat přímo na víčku temper i vodovek. Balení obsahuje také štětec. Plastelína Kores se nemaže a nešpiní, což ocení především maminky malých výtvarníků. Samozřejmostí jsou syté barvy a jemná struktura hmoty, se kterou se velmi dobře pracuje. V nabídce společnosti Kores naleznete mnoho dalších výrobků, a to nejen do školy. Více informací najdete na webu: www.kores-europe.cz.