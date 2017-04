Jak vybírat kvalitní potraviny?

Kdo nesleduje kvalitu potravin, skoro jako by nebyl. Zájem o složení výrobků na našem trhu neustále stoupá. Je to pochopitelné, protože to, co jíme, ovlivňuje naše zdraví a taky to, jak se cítíme.



V dnešní době se na nás všude valí tisíce informací. Je jen na nás, které z nich zaregistrujeme, přijmeme a zpracujeme. Mnohé z nich ale zbytečné zahlcují naši mozkovou kapacitu. Které z nich jsou ovšem nepostradatelné? Ty, které se týkají kvality potravin. Protože co děláme dennodenně, pokud nedržíme nějakou nesmyslnou dietu? Jíme. Plníme ústa, hltan, jícen, žaludek… dodáváme živiny celému našemu organizmu. A nejen tělu, ale i duši. Určitě jste také už slyšeli o mnoha výzkumech, které prokázaly souvislost mezi tím, co konzumujeme, a tím, jaký je náš psychický stav, jakou máme náladu.

Proto je velmi důležité, aby naše strava byla bohatá na živiny a abychom si uměli v obchodě vybrat opravdu kvalitní výrobky.

Pokud vás tedy občas napadají otázky typu:

„Je lepší chléb kváskový nebo z droždí?“

„Jak mám správně skladovat chleba, aby se hned nevysušil a byl dobrý i druhý den?“

„Je lepší koupit eidam tučnější nebo nízkotučný?“

„Jak poznám náhražky sýrů?“

„Podle čeho vybrat kečup, kolik by v něm mělo být rajčat?“

„Jak se liší dětská šunka od té nedětské?“

„Co mám sledovat na etiketách jednotlivých výrobků?“

Je nejvyšší čas, abyste se mrkli na web www.akademikvality.cz, kde najdete odpovědi na vaše zapeklité otázky. Pokud je váš dotaz opravdu hodně konkrétní a individuální, stačí ho poslat na e-mail, který najdete na webu u „kontaktu“. A co nesmí na stránkách chybět? Přece rychlé, chutné a nápadité recepty. Jestliže místo čtení raději sledujete videa, stačí jen kliknout na https://www.akademiekvality.cz/galerie a můžete se začít inspirovat.

