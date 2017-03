Vše, co potřebujete vědět o chlebu

Tato základní lidská potravina již po tisíce let je také symbolem života. Pro náš organizmus má optimální složení – pouze o chlebu a vodě vydržíme žít poměrně dlouhou dobu. Dneska navíc můžeme vybírat mezi tolika druhy, že si každý přijde na své. Jak ovšem poznáme, který je ten správný?



Už jsme to zažili nejspíše všichni. Pokud vycestujeme na delší dobu do zahraničí, nejvíce nám schází právě poctivý český chléb. Přestože jsou v posledních letech zmiňovány spíše exotické potraviny, dostává se zase do popředí i chléb.

Jaké u nás máme druhy chleba?

V současné době se v České republice vyrábí nespočetné množství druhů chleba. Členění na druhy a skupiny upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství.

„Skupiny se člení podle podílu mouky na chléb pšeničný (min. 90 % pšeničné mouky), chléb žitný (min. 90 % žitné mouky), chléb žitno-pšeničný (více než 50 % žitné a více než 10 % pšeničné mouky), chléb pšenično-žitný (více než 50 % pšeničné a více než 10 % žitné mouky), chléb celozrnný (min. 80 % celozrnné mouky), chléb vícezrnný (min. 5 % vícezrnných obilnin) a chléb speciální (min. 10 % speciálních plodin – olejnin, luštěnin, zeleniny, brambor apod.),“ vysvětluje Ing. Jaromír Dřízal ze Svazu pekařů.

Vyšší podíl živého kvasu = vyšší kvalita chleba?

Ano, čím je v těstě více přírodního živého kvasu, tím je chléb kvalitnější a déle vydrží. Chléb s klasickým živým kvasem a s vysokým podílem žitné mouky je „kyselejší“. Chléb vyráběný modernější technologií se vyrábí s nižším podílem kvasu, je kypřený droždím a obsahuje více mouky pšeničné než žitné.

Čerstvý chléb nebo ze zmrazeného polotovaru?

V poslední době jsou v obchodech stále častěji nabízeny pekařské výrobky dopékané ze zmrazeného polotovaru. Prodejce má dle vyhlášky č. 182/2012 Sb. povinnost u nebaleného chleba označovat, zdali se jedná o chléb čerstvý či dopečený ze zmrazeného polotovaru. Čerstvým chlebem se rozumí výrobek, jehož celý technologický proces výroby nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a který je zároveň nabízen k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hod po upečení. Pokud je chléb z polotovaru, v místě prodeje musí být viditelné označení „ze zmrazeného polotovaru“.

Chléb prospěje vašemu zdraví

Výživoví odborníci chléb chválí: Je významným zdrojem energie, vitaminů řady B, železa, vápníku a samozřejmě vlákniny, jíž je v naší stravě stále nedostatek. Vláknina působí aktivně proti civilizačním chorobám, snižuje hladinu cholesterolu, je prevencí cukrovky a má prebiotický účinek v tlustém střevě (prevence rakoviny). Prebiotika jsou látky, které střevo nedokáže strávit. Stávají se poté živinami pro bakterie, které jsou lidskému organizmu prospěšné a jsou součástí střevní mikroflóry. Vyšší podíl žitné mouky v chlebu působí blahodárně také na peristaltiku střev a pomáhá při problémech se zácpou stejně jako ovesná či ječná mouka.

Žito má vysokou nutriční hodnotu a pestrou škálu minerálních látek. Chleby z celozrnné mouky příznivě působí na glykemický index – vyrovnávají hladinu cukru v krvi – a jsou bohaté na vitaminy, minerální látky a esenciální mastné kyseliny. Při výběru chleba byste proto měli popřemýšlet, jaký druh a složení chleba je nejvhodnější právě pro vaše potřeby.

Jak by měl vypadat chléb v obchodě?

Správný tvar konzumního chleba by měl být pravidelný, neporušený, optimálně klenutý a bez ostrých hran. Kůrka kaštanově hnědá či zlatohnědá, stejnoměrně zabarvená, neporušená, popř. přiměřeně moučená, polotlustá a pružná. Vnitřek chleba neboli střídka by měla být stejnorodá, dobře propečená a zároveň vláčná, velmi pružná (po zmáčknutí se vrátí do původního tvaru), bez trhlin, stínů a vlhkých míst. Špatně propečená střídka se při krájení maže a celý výrobek je náchylný k plesnivění či hnilobě. Výjimkou jsou speciální celozrnné chleby, u nichž je i při velmi dobrém propečení střídka hutná a vlhká.

Jak správně uchovávat chléb

Jestliže je chléb správně vyroben a propečen, jedná se o poměrně trvanlivou potravinu. V průběhu skladování se samozřejmě mění kvůli řadě fyzikálně-chemických reakcí, které nazýváme stárnutí.

„Jedná se především o vysychání chleba, tedy o ztrátu elastičnosti střídky a její zvýšenou drobivost. Nejrychleji tento nežádoucí proces probíhá při teplotě 0-10 °C, proto chléb nikdy neskladujte v ledničce, ale ideálně při teplotě 20-25 °C zabalený do čisté utěrky, což umožní chlebu lépe dýchat. Nenechávejte chléb na vzduchu (vysušuje jej) a na světle (snižuje obsah vitaminů),“ radí odborník.

Je-li chléb ještě teplý nebo vlažný, před uložením ho vždycky nechte vychladnout. Nekrájejte chléb dopředu, aby nevyschnul. Ideální nůž by měl být zoubkovaný s dostatečně tenkým ostřím.

Prodlužte trvanlivost zmrazením

Pokud nedokážete sníst všechen chléb, nebo si rádi děláte železné zásoby, zamrazte jej. Své vlastnosti si tak uchová až po několik měsíců. Mějte ale na paměti, že ho musíte dát zamrazit co nejčerstvější a vložit do uzavřených umělohmotných obalů. Pokud chleba nakrájíte na krajíce, oddělte je od sebe mikrotenovou fólií. V případě potřeby ho rozmrazujte samovolně při pokojové teplotě, můžete využít i rozmrazovací funkci mikrovlnné trouby.

Sledujte informace na obalu

Z etikety na baleném chlebu zjistíte důležité informace: název výrobku, druh a skupinu chleba, hmotnost, seznam složek, výživové hodnoty, alergeny, datum minimální trvanlivosti, výrobce a jeho adresu a zemi původu. Sledujte pečlivě informace na etiketě a vybírejte chléb dle svých individuálních potřeb.

Napoví značky kvality

Hodně o kvalitě výrobku napoví značka, sledujte proto na obalu loga kvality. Nejznámějšími jsou Klasa a Regionální potravina. Aby získal chléb toto označení, musí splňovat náročná kritéria na svou kvalitu.

Najděte si „svého pekaře“

Ročně se vyrobí v ČR okolo 300 tisíc tun chleba, což je denně 1 milion kusů. Co chléb, to originál. Na našem trhu působí okolo 700 pekáren. Nabídka chlebového sortimentu je u nás jedna z nejpestřejších v Evropě. Chléb se prodává nejen v marketech, ale i ve zhruba 2 500 specializovaných pekařských prodejnách. Zákazník si může vybrat chléb dle svých chuťových a zdravotních preferencí. Pokud vám některý zachutná, požadujte po obchodnících, aby jej objednali od výrobce – rádi vám vyhoví. Více zajímavých informací najdete na www.akademiekvality.cz.