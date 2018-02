Vitamin nejen pro zdravé kosti

Opakuje se to každý rok – zimní měsíce patří k těm, které obvykle neoplývají krásnými dny, modrým nebem, hřejivým sluníčkem, ba právě naopak. A ačkoliv jsme si v létě slunce užívali co to šlo, a aniž bychom tušili, budovali slušnou zásobu vitaminu D, díky pošmourným dnům o ni pomalu, ale jistě přicházíme.



Nedostatek vitaminu D v krvi je pro člověka jedním z rizikových faktorů vzniku mnoha nemocí. Od klasických chřipek a nachlazení až pro ty z nás, kteří trpí autoimunitními, infekčními či nádorovými onemocněními. O řídnutí kostí ani nemluvě.

Je až alarmující, že jen jedno procento obyvatel naší země dokáže získat dostatečné množství vitaminu D ze své stravy. Kromě toho trávíme čím dál tím víc času uzavřeni v budovách pod umělým světlem, a ačkoliv nám nabízejí některé z nich dokonalé využití času při nákupech i zábavě, k vitaminu D ze sluníčka se tam opravdu nedopracujeme. Proto také nedostatkem vitaminu D ze slunečního záření trpí veškeré vyspělé populace celého světa.

Přitom jeho dostatek v našem organizmu je velmi důležitý. Vitamin D umožňuje, aby naše tělo při infekci správně fungovalo a rychle reagovalo, je impulsem pro ty bílé krvinky a dalším složky imunity, které tuto obranu zajišťují. Působí stimulačně na imunitu vrozenou i získanou. Nové poznatky tedy ukazují jeho klíčovou roli pro obranu proti infekčním onemocněním, například respiračním nemocem, jako je třeba chřipka.

Hraje důležitou roli i pro zdravý chod kardiovaskulárního systému. A pokud máte doma sportovce, dostatečný přísun tohoto vitaminu má výrazně pozitivní vliv na objem, výkon a regeneraci svalů, postřeh a v neposlední řadě i na koordinaci pohybů.

U budoucích maminek působí pozitivně na plodnost, snižuje riziko osteoporózy u žen a napomáhá zdravému vývoji a růstu plodu. Dostatek vitaminu zmenšuje riziko těhotenské cukrovky a preeklampsie (těhotenské gestózy).

Dětský organizmus se například proti nemocem neumí bránit tak účinně, jako ten dospělý. Když se děti vrací po prázdninách do škol a školek a také s nástupem chladného ročního období většinou je brzy skolí nějaká nepříjemná viróza. Řešením není ústup, ale útok. Posilte jejich imunitu. Děti pravidelně užívající vitamin D méně často podléhají nemocem, jako je chřipka či nachlazení.

Nejpřirozenějším zdrojem vitaminu D je pravidelná konzumace potravin s jeho obsahem, tedy především tučných mořských ryb, jakými jsou losos, sleď, tuňák, sardinky nebo makrela. Například běžná porce lososa (cca 200 g) dokáže pokrýt až celou denní dávku vitaminu D. Vhodnou náhražkou čerstvých ryb jsou konzervované ryby. Tuňák, sardinky, šproty či sledě jsou vynikající samostatně, v různých salátech nebo pomazánkách.

Velmi zdravou variantou je také užívání přírodního rybího oleje z tresčích jater. Obsahuje opravdu vysoké množství vitaminu D a je velmi dobře stravitelný i dětmi. A kdyby ho nechtěly na lžičce, můžeme přidáme pár kapek do salátu či pomazánky. Stejně dobře se dá schovat i do omáčky na těstoviny.