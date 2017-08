Vaše záchrana je vláknina

Žijeme ve skvělém století, kdy nás pokrok denně překvapuje něčím novým a využití volného času má mnoho podob. Přesto a možná právě proto trpí dvě třetiny naší populace nadváhou až obezitou…



Na vině je nezdravý životní styl, který je živnou půdou nejen obezity, ale i nemocí oběhového systému, cukrovky a rakoviny. Pravidelné cvičení je namáhavé a mnozí raději jako první volí změnu stravovacích návyků. Zde také poprvé potkávají vlákninu a její důležitost.

Zdravý dospělý člověk by měl přijmout asi 20-30 gramů vlákniny denně. Většina lidí dnes bohužel konzumuje pouze poloviční množství, což může přispívat ke vzniku některých onemocnění – cukrovky, srdečních chorob, zažívacích problémů, hemoroidů a zejména rakoviny tlustého střeva. Česká republika se bohužel „pyšní“ evropským prvenstvím v počtu lidí, kteří ročně touto, posledně jmenovanou chorobou onemocní. Pravidelná konzumace celozrnných výrobků, salátů a ovoce může výrazně přispět k udržení dobré kondice a prevenci mnohých onemocnění.

Vynikajícím zdrojem vlákniny jsou například ovesné vločky a výrobky z nich. Výhodou vlákniny je její nestravitelnost. Lidský organizmus ji nedokáže rozložit a využít její energetický obsah. Přesto poskytuje tělu pocit nasycení. Ve střevech nabobtná, svůj objem zvětší až trojnásobně a střeva rovnoměrně vyplňuje a čistí. Díky tomu lidské tělo vstřebává menší množství „špatného“ cholesterolu, tuků a dalších škodlivých látek. Vláknina pomáhá chránit před řadou civilizačních chorob, váže na sebe škodlivé látky obsažené v potravě a také ty, které vznikají při trávení. Tím chrání sliznici střev před poškozením.

A protože děti kopírují jen to, co doma vidí, je dobré je odmalička zvykat na stravu bohatou na vlákninu. Chutně upravené ovesné kaše obložené ovocem si velmi lehce oblíbí.

Jak zvýšit množství vlákniny v jídelníčku:

– Namísto bílého chleba a rohlíků raději sáhněte po vícezrnném nebo celozrnném pečivu. Z některých kvalitních druhů celozrnných chlebů vám například zajistí denní dávku vlákniny již čtyři plátky.

– Začněte den s obilninami – miska ovesných vloček s kusem ovoce a lžičkou semínek či ořechů zasytí na celé dopoledne. A pokud ještě přidáte lžíci otrub či vlákniny, váš trávicí trakt to ještě více ocení.

– Místo loupané bílé rýže konzumujte rýži neloupanou – bílá rýže přišla o všechnu vlákninu při loupání.

– Ke každému talíři jídla si nezapomeňte přidat syrovou zeleninu.

– Na svačinku či večer u televize si raději nakrájejte jablko místo oblíbených chipsů či křupek.

– Zeleninu raději nevařte a připravte na páře, zůstane tak křupavá, zdravější a určitě si i víc pochutnáte. V zelenině připravené v páře se zachovají vitaminy a antioxidanty a také se zlepší jejich využití v organizmu.

– Vyzkoušejte zase pokrm našich babiček – brambory vařené i snězené se šlupičkou!

– Zařazujte vlákninu do jídelníčku postupně a společně s ní zvyšte i množství přijatých tekutin. Vláknina totiž vodu vstřebává a tělo by ji potom mohlo postrádat jinde!