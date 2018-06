Je užitečné plavání s miminky?

Kojenecké „plavání“ neboli „vaničkování“ je u nás velmi populární a do bazénů maminky míří téměř z porodnice. Chce to ale posoudit, co vlastně přinesou miminku i rodičům.



Co je na plavání miminek dobré? Děťátko se při této činnosti téměř okamžitě uvolní a celkově zklidní. Ze zdravotního pohledu se mu zlepší střevní peristaltika a nebude tak příliš trpět na bolesti bříška. Zapojí celý svalový aparát a pohyb ve vodě naprosto přirozeně podpoří jeho chuť k jídlu, zajistí pravidelnost spánku a je nutné dodat, že i přispívá k prohloubení citové vazby mezi dítětem a rodičem. To vše vyjmenovává Štěpánka Štrougalová, maminka čtyř dětí a majitelka Baby Clubu Juklík.



Vaničkování doma nebo v klubu?

Jsou dvě možnosti, které se v současné době nabízejí. Můžete navštívit klub, který má ve svých prostorách oddělenou místnost s větší vanou nebo může lektorka přijít přímo k vám domů, anebo můžete si zajít na kurz vaničkování a poté praktikovat doma. Kluby mají vyškolené instruktorky, které respektují psychomotorický vývoj dítěte a hygienické stanice dohlížejí na dodržení norem jak vody, tak okolních prostor. V tomto období dítěte jde především o prožitkovou činnost. Je tedy jedno, pro kterou variantu – zda pro „plavání“ v klubu nebo doma – se rozhodnete. Záleží spíše na vašich možnostech. Lekce většinou trvají padesát minut až hodinu, v domácím prostředí se to může lehce protáhnout až na sto dvacet minut.

Jak probíhá první „plavání“ s miminky?

Základem lekcí vaničkování je „plavání“, ale patří k tomu i základní prvky kojenecké masáže, informace o správném nošení miminka a v závěru každé lekce by vám měla instruktorka vysvětlit nenásilnou formu otužování dítěte.

Miminko je v samotné vodě v úplných začátcích přibližně deset minut a doba pobytu ve vodě se postupně prodlužuje až na třicet minut. Na vaničkové „plavání“ existuje propracovaná a léty ověřená metodika. Instruktorka vám vždy ukáže nové prvky, které pak můžete zařazovat do svého domácího koupání. Jde o to, abyste si společné koupání užili, i když nebudete mít instruktorku u sebe. Abyste si byli v jednotlivých úchopech naprosto jistí, věřili si a tuto sebedůvěru a pohodu mohli přenést na své miminko. Lektorka by se měla snažit naslouchat rodičům a v případě nejasností či otázek spolu daný dotaz probrat. Pokud si lekce vaničkování dopřejete pravidelně, má odbornice šanci potvrdit správný psychomotorický vývoj dítěte, může upozornit i na případné odchylky, které je pak vhodné konzultovat s pediatrem.

Několik pravidel kolem „plavání“ s kojenci:

– Teplota vody ve vaničce se vždy přizpůsobuje vašim požadavkům. Můžete začínat na 37 °C a postupným otužováním se dostanete kolem šestého měsíce k 30 °C.

– Voda v ouškách nevadí. Po „plavání“ stačí smotkem buničiny nebo cípkem látkové pleny

vysušit zevní zvukovod.

– Doporučovaný věk pro vaničkové „plavání“ je od 6.-8. týdne věku dítěte. Přecházet na „plavání“ do bazénku se může s ukončeným pátým měsícem.

– V klubech nemusí být voda ve vaničce nijak hygienicky upravovaná. Napouští se pro každé miminko nová z běžného vodovodního řadu. Každý klub dbá na řádnou dezinfekci vany a hraček.

– Doporučovaná četnost návštěvy lekcí je jednou za týden, případně jednou za 14 dnů.

– Svůj klub nebo přímo lektorku vaničkování můžete hledat na webových stránkách či sociálních sítích. Dobrá je i konzultace s pediatrem a ideální je doporučení od kamarádky. Oceníte, pokud si informace zjistíte již v průběhu těhotenství, nebudete je muset shánět, když bude každá minuta drahá.

Plavání miminek v bazénu

Každý klub, do kterého zavítáte, má svůj provozní řád, který je nutné dodržet. Jsou v něm obsáhnuté veškeré bezpečnostní opatřeni, aby nemohlo dojít k žádnému úrazu. Dítě musí mít do bazénu plavky. Nejlepší jsou slipového tvaru s pevnou nohavičkou. A samozřejmě mohou to být jednorázové plenkové kalhotky na to určené.

Pro miminka je samozřejmě důležité, aby jejich jemná pokožka nepřišla do styku s chlórem, který se používá na čištění vody. Naštěstí dnes je již mnoho moderních technologií, kterými se eliminují v bazénech choroboplodné zárodky. Ozón je např. jedním z nejúčinnějších dezinfekčních činidel, který ničí veškeré bakterie, viry a ostatní nežádoucí látky obsažené ve vodě, ale také například čištění vody přes aktivní uhlí. Bazény, které nemají ozón, mohou být pak vybaveny UV lampami, které mají také nezastupitelnou dezinfekční schopnost.

To vše ale chce i disciplínu návštěvníků bazénů, ke které v dětských klubech patří i například to, aby maminka neměla šminky, které svou konzistencí rády ulpívají na okrajích bazénu.

A co dává „plavání“ v bazénu těm nejmenším? Podle Martiny Šípové, majitelky Baby klubu delfínek především poznání, že voda je živel, který nás doprovází celý život, a proto bychom k ní měli umět přistupovat. Primárně je nutné naučit děti mít rády vodu. Pokud se dítě s vodou sladí, pozná její vlastnosti, pak bude vědět, jak reagovat při různých situacích. Pokud dítě chodí „plavat“ od kojeneckého období, kurzy navštěvuje pravidelně, lekce jsou správně vedeny, tak by se na konci batolecího období dítě mělo umět samovolně pohybovat ve vodním prostředí, mělo by mít zvládnuté potápění, splývavou polohu na břiše i zádech. Pokud toto dítě v průběhu lekcí dostane, v předškolním období vše zúročí.

