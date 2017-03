Už o víkendu: Jarní festival na Praze 1

V neděli 2. dubna propukne v parku Kampa, Tyršově domě a Michnově paláci festival Ahoy jaro! Vstup na rodinné odpoledne plné velikonočních zvyků a tradic, výtvarných workshopů, vystoupení známých osobností spojené s ochutnávkou českých i zahraničních specialit je zdarma.



Návštěvníci se mohou od 14:30 do 17:30 zapojit do dění, jehož stěžejní část tvoří divadelní průvod pod taktovkou Adama Halaše, šéfa Nonverbálního divadla HAMU. Uvidíte české velikonoční zvyky a tradice v průběhu divadelního průvodu s klauny a kejklíři. Divadelní průvod vyrazí v průběhu odpoledne hned dvakrát a povede z nádvoří Tyršova domu do parku Kampa.

Z programu:

• Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

• Magické bubliny Václava Strassera

• Kejklíři a klauni

• Obří vejce konceptuální umělkyně Dariny Alster

• Taneční show LatinArte

• České i zahraniční jarní delikatesy ze Srí Lanky, Gruzie, Vietnamu, Ruska, Španělska či Mexika.

Vzácnými hosty nedělní akce budou i herci Vladimír Polívka a David Prachař. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny kreativní výtvarné dílny s velikonoční a jarní tématikou, ukázka pletení pomlázek, barvení kraslic, malování na obličej, skákací hrad, ukázka jízdní policie a policejní vůz. Přijedou také dobrovolní hasiči se zábavným programem.

Více informací na: www.facebook.com/praha1cz/ a www.praha1.cz