Jak ulevit dětem od bolesti? Odpověď nabízí příroda

Nemůže vaše miminko v klidu spát? Budí se a pláče? Bolí ho bříško nebo mu rostou zoubky? Na to existuje účinná pomoc, která nejen, že je šetrná, ale je i navíc čistě přírodní.



Růst zubů nebo dětská kolika dokáže miminka pěkně potrápit. Bolest, kterou pociťují, u nich vyvolává neklid, což se samozřejmě negativně podepisuje i na kvalitě jejich spánku. Pro rodiče, kteří chtějí svému miminku ulevit a přitom nezatěžovat jeho organizmus, je tu Viburcol – homeopatický léčivý přípravek, který je vyroben z čistě přírodních surovin. Kromě minerálních látek jsou v něm obsaženy pouze výtažky z bylin jako jsou koniklec luční, jitrocel větší, heřmánek pravý a řada dalších.

Viburcol se užívá ve formě čípků, které lze jednoduše aplikovat i těm nejmenším. Užívat ho děti mohou od prvního dne svého narození. Kojenci do šesti měsíců by měli dostávat maximálně dva čípky denně, starší děti při akutních potížích jeden čípek po dvou hodinách a po zmírnění obtíží jeden čípek dvakrát až třikrát denně.

Když rostou zoubky

Růst prvních zoubků je pro mnoho dětí i jejich rodičů obtížným obdobím. Dítě nemůže spát, často odmítá pít, je rozmrzelé a pláče. Někdy má i zvýšenou teplotu nebo může mít i průjem. Pro rodiče, kteří hledají spolehlivý způsob, jak dítěti od bolesti ulevit, existuje několik rad. Podávejte čípky Viburcol podle doporučeného dávkování a kromě toho pořiďte dítěti např. gelová kousátka, která je možné vychladit v lednici. Dejte však pozor, aby kousátko nebylo studené příliš. Dítěti můžete podávat i chladivé obklady anebo mu v lékárně zakoupit zklidňující gel, kterým se dáseň potírá. Na trhu je jich několik druhů. Účinnou může být i masáž bolavé dásně tzv. prsťáčkem – speciálním kartáčkem pro miminka, který také zakoupíte v lékárně.

Jak ulevit bolavému bříšku

Stejně jako růst zoubků, může u dítěte vyvolat neklid i bolest bříška. Jeho příčiny mohou být různé – nezralý zažívací trakt miminka, polykání vzduchu při kojení, strava kojící matky, nedostatek pohybu miminka a řada dalších. Aby dítěti pomohly, mohou maminky kromě čípků Viburcol vyzkoušet i například masáž bříška anebo s miminkem „cvičit“ tak, že mu budou jemně střídavě krčit nožičkami směrem k bříšku. Důležité je také to, co maminka jí. Kojící ženy by proto měly vynechat ze svého jídelníčku potraviny, které je nadýmají, anebo zkusit pít čaje proti nadýmání. Ačkoli nejsou bolesti bříška u dětí považovány za závažný problém, měly by maminky, v případě že bolesti neustupují, navštívit lékaře.

Kdy Viburcol pomáhá?

Když:

– dítěti rostou zoubky,

– miminko trápí bolesti bříška,

– trpí nespavostí,

– má zvýšenou teplotu,

– potřebuje zmírnit příznaky běžných dětských infekcí.

Jak ho užívat?

Doporučené dávkování:

– kojenci od 1. dne do 6. měsíce věku 1 čípek, max. 2× denně

– u lidí ostatních věkových kategorií při akutních potížích 1 čípek každé 2 hodiny, po zlepšení 1 čípek 2-3× denně

Viburcol je homeopatický lék určený k zavádění do konečníku. Před použitím čtěte pozorně příbalový leták.