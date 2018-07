Ublinkávání po krmení. Proč se děje a jak ho řešit?

Máte doma čerstvé miminko a ono vám téměř po každém krmení ublinkává? Není se čeho lekat, přesto vám může pomoci několik rad, jak miminko správně krmit a jak poznat, že je zvracení příliš silné.



Po krmení ublinkává až celá polovina novorozenců, a pokud není zvracení příliš silné a miminko prospívá, děťátku výrazně neublíží.

Zatímco bolesti bříška v prvních týdnech života ovlivníte jen těžko, s ublinkáváním mléka miminku pomůžete tím, že po krmení pohlídáte správné říhnutí. Obzvlášť dokrmovaná miminka se potřebují vykrkat, protože v lahvičce mohou zůstat bublinky, které při správné technice krmení vznikat vůbec nemusí. Jaká další pravidla je důležité dodržovat, aby krmení mateřským, ale i umělým mlékem probíhalo co nejlépe?

Nebojte se toho, že by se vaše malé miminko přejídalo. Kojenci si sami dobře určí, kolik mléka potřebují, proto jim nabízejte oba prsy a nemějte strach, že by vaše dítě ublinkávalo z přejídání.

V případě, že vám miminko při krmení usne, nechte ho spát. Kdyby ho tlačil spolknutý vzduch, dalo by vám rozhodně vědět. Pak jej pouze zvedněte a nechte říhnout.

Slabé ublinknutí je v pořádku tehdy, jestliže miminko prospívá a zdravě roste. Pokud je však blinkání příliš výrazné a silné zvracení po umělém mléku je pravidelností, může se jednat o refluxní chorobu.

Za tímto slovem se skrývá zpětný tok potravy, za které většinou může nesprávně fungující svěrač jícnu. Ten však postupem času dozrává a potíže spojené s refluxem mezi 12. a 18. měsícem věku samovolně mizí. Zajít k pediatrovi byste měli v situaci, kdy miminko v důsledku refluxu neprospívá, ubývá na váze, abnormálně často pláče či mu chybí energie.

Správnou funkci svěrače můžete podpořit tím, že do odstříkaného mléka přidáte složku pro zahuštění a v případě, že krmíte umělou výživou, zvolíte speciální antirefluxní mléko označené písmeny AR. Využít můžete Sunar, konkrétně Sunar Expert AR & Comfort s unikátní recepturou. Tato řada byla speciálně vyvinuta pro děti se specifickými výživovými potřebami. Určena je zejména těm, kteří trpí potížemi s ublinkáváním, častými zácpami a břišními kolikami nebo mají zvýšené riziko vzniku nejrůznějších alergií.

Při krmení potom zvolte vyvýšenou polohu celé postýlky v oblasti hlavičky a kojte častěji v kratších intervalech (2-3 hodiny ve dne a 3-6 hodin v noci). Hlídejte si tok mléka, a jestliže je příliš silný, nenechte dítě hltat a na chvíli jej odstavte. Dbejte na to, aby děťátku nic nestlačovalo bříško, a oblékejte jej do volných dupaček, které nestahují bříško gumou. Pokud dítě přebalujete, nečiňte tak bezprostředně po krmení, ale počkejte, až se mlíčko trochu natráví. Samy nejezte nadýmavé a kyselé jídlo a pamatujte, že nejvíce miminku pomůže vaše pozornost. Podrážděný jícen jej totiž velmi znervózňuje a nejlepší pomocí jste v tomto případě vy samotní. Věnujete-li se děťátku v této perné chvíli, začne se soustředit místo na nepříjemné pocity na vás, a bude mu díky vám opět mnohem lépe.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.