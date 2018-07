U zahradního bazén(k)u nespusťte děti z očí

Koupání doma na zahradě ve vlastním bazénu se stává naprostou samozřejmostí. Dokonce dle statistiky je v ČR větší počet bazénů na obyvatele než v Kalifornii…



Bazén představuje pro děti radostný způsob zábavy, ale zároveň i velké a často podceňované nebezpečí. Fialové rty sem či tam, děti vodu milují a nejsme schopni je v létě z vody vůbec vytáhnout. Které zásady je nutné ale dodržet, aby se radost z koupání nezměnila v tragédii?

„Stejně, jako dětem od první chvíle vštěpujete, že na kolo můžou jedině s cyklistickou přilbou, stejně důrazně jim opakujte, že do bazénu smějí pouze za vaší přítomnosti. Starší děti pak naučte, že do bazénu můžou jen tehdy, pokud vás o svém úmyslu předem informují. Důležité je mít o svých dětech neustále stoprocentní přehled a nikdy je nenechat v bazénu bez dozoru. Přesvědčená je o tom i Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, která je sama maminkou čtyř dětí. Stačí pět minut nepozornosti a může dojít k tragédii – říká.

Hlídat, hlídat, hlídat…

Právě v situacích, kdy je na zahradě více lidí při oslavách narozenin nebo jiných letních party, paradoxně dochází k nešťastným událostem nejčastěji. Je to záludné, při větším počtu dospělých vždy hrozí, že hlídají všichni, ale zároveň nikdo. Proto si vždycky jmenovitě řekněte, kdo z vás děti hlídá, nebo prostě přidělte vždy jedno dítě jednomu dospělému, který tak za něj přebere zodpovědnost,“ radí plavecká instruktorka. Zároveň samozřejmě doporučuje naučit děti co nejdříve plavat.



Co je nutné dětem vštěpovat

I při koupání v menším bazénu děti naučte, že se před samotným vstupem sem musí nejprve vodou osvěžit, a ne skočit dovnitř, když mají tělo rozpálené od slunce, nebo jsou uřícené po divokém dovádění na zahradě. Další zásady, které je důležité dětem odmalička vštěpovat, se týkají skákání do vody.

I tady musí platit určitá pravidla. Pokud skáčou do bazénu za sebou, musí vědět, že další může skákat až tehdy, pokud předchozí skokan už vyplaval a vzdálil se z doskokového místa. Důrazně to po dětech požadujte. Je velmi nepříjemné, když se po skoku těšíte na nádech a těsně před ním vám někdo skočí na záda a znovu vrátí do hlubin vody. Není vůbec od věci dětem říci, jaké ošklivé úrazy se mohou stát, pokud starší kamarád celou svou vahou skočí mladšímu kamarádovi na záda. Pokud je váš bazén dostatečně velký, děti si do něj určitě budou přát nafukovací matračku. Perfektně se s ní vyřádí – podplouvají ji, schovávají se pod ní… Pokud ale najednou nevidíte dětskou hlavičku na hladině, ujistěte se, že jde stále o hru a že dítě není pod matračkou neúmyslně.

Pozor i na kbelíky s vodou

Některé domácí bazény jsou mělké, ale bohužel, jak mnozí asi vědí, utopit se lze i ve dvaceticentimetrové „hloubce“. Proto odborníci nabádají na zahradě dobře zajistit a ohlídat před dětmi různé nádrže na zachytávání dešťové vody a důrazně doporučují nenechávat nikde postavené kbelíky s vodou, pokud se tam pohybují malé děti. Podle lékařů prý nejsou nijak ojedinělé případy, kdy roční dítě zakoplo a spadlo hlavou do kbelíku nebo malého bazénku ve chvíli, kdy ho dospělí chvilku nesledovali. Pak už není v jeho silách, aby samo dokázalo hlavu z vody vytáhnout, následky mohou být tragické.

Zní to možná neuvěřitelně, ale statistika nekompromisně řadí utonutí na druhé místo nejčastějších příčin úmrtí dětí u nás, a to hned po dopravních úrazech. Každý rok takhle v průměru tragicky skončí životy 25 dětí do 15 let (Zdroj: Světová zdravotnická organizace WHO). Nejvíce ohrožené jsou přitom ty nejmenší do pěti let. Prevence přitom spočívá hlavně v tom jediném: nespustit u vody děti z očí.

Praktické rady na závěr

Než si bazén pořídíte, je třeba vědět, že udržet vodu v něm teplotně přijatelnou a opravdu v kvalitním stavu, není úplně snadné. Zvažte, zda je v létě opravdu tolik teplých dnů a vy jste právě v tu dobu doma. Jen tehdy si bazén opravdu užijete. Někdy je vhodnějším řešením na tu krátkou dobu, kdy jsou děti malé, pořídit bazén nezabudovaný. Zvažte všechny možnosti, ať vám bazén přináší štěstí a ne problémy s jeho údržbou. A pokud máte malé děti, myslete vždy na to, jak ho co nejlépe zabezpečit.