Trpělivost se vyplácí

U kojenecké lahvičky to platí dvojnásob. Může se totiž stát, že z nějakého důvodu maminka kojit nemůže, anebo již nastal čas na odstavení děťátka. Pak se ale dostává ke slovu samo děťátko, které to možná vidí úplně jinak…

V situaci, kdy dítě odmítá pít mléko z lahvičky, musí být matka dítěte velmi trpělivá a vynalézavá. Nejdůležitější je vytrvat a kojence na mléko z lahvičky pomalu naučit. I když jej zpočátku odmítá, dítě by se v žádném případě nemělo nutit. Po několika opakováních a vyzkoušení různých přístupů k podávání stravy by se ale měl výsledek brzy dostavit. „Aby si dítě zvyklo a přijalo zpočátku odmítnutou potravinu, je nutné nabídnout mu ji minimálně šest až osmkrát. Nové mléko podáváme minimálně týden, což je doba, po které můžeme hodnotit, jak miminko mléko přijalo a jak mu vyhovuje. Platí to u každé změny jídelníčku,“ říká laktační poradkyně Andrea Řepová. Některým dětem může přivykání na novou potravinu a způsob stravování však trvat i déle. Okamžitá změna kojeneckého mléka však není správným řešením. „Změnu kojeneckého mléka by maminka měla probrat s pediatrem. Maminky se občas před lékařem obávají přiznat, že mají s přechodem na kojenecké mléko potíže. Obavy však nejsou na místě. Naopak. Pediatr dokáže lépe odhadnout, jestli miminko potřebuje více času nebo jestli odmítání kojeneckého mléka způsobují jiné individuální potíže miminka. V případě, že se při přechodu na kojenecké mléko či příkrmy vyskytnou zdravotní potíže (např. průjem, krev či hlen ve stolici, zvracení, vyrážka) je vhodné další postup konzultovat s odborníkem,“ vysvětluje poradkyně. Je tedy nutné dopřát dítěti dostatek času, protože si musí zvyknout nejenom na novou chuť, ale v podstatě i na nový rituál krmení.

7 tipů pro maminky jak předejít „syndromu první lahvičky“

Než začnete s podáváním stravy z lahvičky, seznamte dítě s novým předmětem (lahvičkou), aby si na něj zvyklo. Zvolte správnou savičku. Vyrábějí se z různých materiálů s odlišnou tvrdostí, je tedy potřeba zjistit, která dítěti vyhovuje nejvíce. Správná velikost láhve – měla by být úměrná věku a hmotnosti dítěte:

menší, objem cca 125 ml – ideální pro novorozence a malá miminka

střední, objem cca 250 ml – vhodnější pro větší miminka

velké, objem cca 330 ml – vhodnější pro batolata