Máte těžké nohy?

Na nepříjemné pocity těžkých nohou si v těhotenství stěžuje každá třetí žena. Kde je příčina a jaká je pomoc?



Na vině jsou hormonální změny. Ačkoliv hormony to myslí vlastně dobře. Protože je třeba, aby se vzhledem k růstu miminka změkčovalo a roztahovalo svalstvo dělohy, produkuje ženské tělo v těhotenství více hormonu progesteronu. Ten ale změkčuje také vše ostatní v těle a také žíly. Dělá je elastičtějšími, takže se zpomaluje krevní oběh. Ten musí nyní denně zvládnout asi o 20 % krve navíc. Kromě toho stále těžší bříško vzbuzuje v ženě pocit, že je tlačena do země – voda, která je jinak transportována oběhem, klesá do nohou a způsobuje jejich „tíži“.

Je zadržování vody v nohou nebezpečné?

Jen pokud se před 34. týdnem těhotenství udělají otoky, tzv. edémy. V tom případě lékař musí zkontrolovat hladiny hemoglobinu a hematokritu v krvi. Jsou-li tyto hladiny zvýšené nebo se ještě přidá vysoký krevní tlak, bílkoviny v moči či poruchy vidění, mohlo by se jednat o velmi nebezpečnou těhotenskou gestózu (preeklampsii), která postihuje 6-8 % těhotných žen nejčastěji v posledním trimestru. Naštěstí je pocit těžkých nohou či mravenčení v nich většinou docela neškodný, a ač jde o pocit nepříjemný, nezbývá než ho vydržet, resp. hledat například úlevové polohy.

Co pomáhá?

– Když nemusíte stát, choďte!

Pohyb je prevencí otoků, protože udržuje v chodu krevní oběh. Prospěšné je plavání, opatrná jízda na kole nebo aspoň na rotopedu. Pokud dlouho stojíte, riziko edémů naopak zvyšujete. Myslete na to i při činnostech jako je žehlení nebo vaření. Zařazujte proto pravidelně alespoň malé cvičení s prsty u nohou: na střídačku je přitahujte a zase povolujte, aspoň desetkrát za sebou. A zkuste si také roztažení prstů nohou jako vějíř.

– Odpočívejte správně!

Když ležíte, podložte si nohy polštářkem, ideálně i během noci. Při sezení pak dejte nohy mírně od sebe, a když to jde, provádějte cvičení s prsty – kromě výše zmíněného přitahování a povolování jimi můžete také kroužit.

– Dopřejte si Kneippovu kúru

Sebastian Kneipp už před lety objevil zázračné účinky studené vody, a to také na žilní systém. Možné je to například i sprchováním – sprchujte nejprve jednu a pak druhou nohu od paty přes lýtko a pak přes holeň chladnou vodou. Pozor ale na případné uklouznutí!

– Krémování, koupele, krémování…

Výtažky z vinného listu nebo červeného kaštanu či arniky posilují cévní stěny a podporují krevní oběh. Produkty s nimi mají obvykle podobu krémů a gelů, ale k dostání jsou i přímo jako koupel na nohy. K dostání v lékárnách, drogériích či na internetu.

– Správná výživa pomáhá

V těhotenství rozhodně nemůže být řeč o nějakých dietách nebo tzv. odvodňovacích dnech při zvýšeném příjmu rýže či ananasu, jako to ženy dělaly kdysi, protože mohly si tak spíše ublížit. Nápomocné je přiměřené zvýšení příjmu ovoce a zeleniny, bílkovin a popř. vitaminu B.

– Speciální punčochy

Koupíte je ve zdravotních potřebách. Sice nepatří k výkřikům módy, ale pomáhají, protože zvnějšku vyvíjejí protitlak a podporují žilní systém. K dostání jsou i speciální těhotenská provedení těchto punčoch, která vám zároveň – speciálním pásem – pomáhají i s tíží těhotenského bříška.

V případě, že těhotenství plánujete a křečové žíly či otoky vás už občas trápí, nechte si provést preventivní vyšetření a případně o svůj žilní systém s pomocí lékaře pečujte ještě dříve, než otěhotníte.