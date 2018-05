Těhotná: jak se cítíte ve své kůži?

Lidská pokožka je živý orgán, který je vystaven mimořádné námaze a zatížení. V těhotenství to platí mnohonásobně, vždyť procesy v ženském organizmu v oblasti látkové výměny, hormonální soustavy i obranyschopnosti těla jsou zcela mimořádné.

Zde je několik zajímavostí:



Vlasy rostou rychleji a narůstají do větší délky

Dochází totiž k hormonálně podmíněné změně růstového cyklu. Vlasy setrvávají déle v růstové fázi a „drží“ déle než obvykle. Každý vlas tak v průměru narůstá až o 1 cm za měsíc. Pokud se tedy v těhotenství radujete z krásných vlasů, není to náhoda. A naše rada zní: užívejte si to! S příchodem miminka se totiž s velkou pravděpodobností kvalita vašich vlasů opět oslabí, resp. vrátí do normálu, ale může dojít i k jejich vypadávání.

Zlepší se pleť, ale zato hrozí křečové žíly

Díky narůstající hmotnosti se zpomaluje odtok krve z nohou, které se v těhotenství tvoří až o 1,5 litru více, takže dochází k jejímu městnání, které může vyvrcholit právě tvorbou křečových žil. Někdy může dojít i k zánětu žil. Prevence je důležitá – dodržujte pravidlo „nestojím, když mohu sedět, a nesedím, když mohu ležet“. Odpočívejte s nohama nahoře a neseďte se zkříženýma nohama. Přiměřeně cvičte a dopřejte nohám Kneippovy koupele se střídavě teplou a studenou vodou.

Může docházet k nežádoucímu ochlupení

Tento problém můžete pozorovat např. na horním rtu, na bradě, v okolí bradavek, v podbřišku a na vnitřní straně stehen. Pokud se s novými chloupky nehodláte smířit, můžete použít metody šetrného mechanického odstraňování. Trvalejších metod (laser) lze využít až po porodu a ukončení kojení.

Bříško roste a kůže se napíná…

Zejména u dělohy, resp. u svalstva, které ji obepíná, lze z hlediska pnutí ve vyšším stadiu těhotenství pozorovat až tisícinásobné přetížení. Také na břiše a prsou dochází k velkému roztahování. Zhruba u každé druhé těhotné vznikají prasklinky v podobě tzv. strií. Pravděpodobnost jejich výskytu se snižuje, pokud přibíráte na váze pozvolna, pokud máte mastnější pleť a pokud vaše maminka striemi netrpěla. Dále platí, že pokožka, která je dobře hydratovaná a vyživená, zůstává déle pružná a lépe odolává napětí, proto používejte vhodnou kosmetiku a dopřávejte si olejové masáže.

Změny oční rohovky

Nejvíce si toho všimnete, pokud nosíte kontaktní čočky, které najednou nepadnou tak, jako dříve. Na vině je hormonálně podmíněná změna uvolňování vaziva a změna tvorby slzného filmu. Tato funkce oka může být oslabená, takže dochází k tzv. suchému oku. Čočka v takovém případě rohovku dráždí a hrozí dokonce infekce. Používejte vhodné oční kapky nebo ještě lépe – anebo vezměte na čas na milost brýle.

Svědění, vyrážky, pupínky…

Nebojte se, není to vážné. I lehká změna v činnosti jater přináší totiž změny metabolizmu a odbourávání zplodin metabolizmu je problematičtější, hlavně co se týká žlučových kyselin. Dostanou-li se tyto kyseliny do krve, působí výše zmíněné problémy. Úlevu mohou poskytnout léky, které na sebe nadbytečné žlučové kyseliny vážou, nebo i jen živočišné uhlí (podání konzultujte s lékařem!). Z přípravků podávaných místně zabírá tekutý pudr nebo chladivý gel z dubové kůry. Při úpornějších potížích je nutné vyhledat odbornou pomoc internisty nebo dermatologa, které je třeba uvědomit o těhotenství.

Tipy po porodu:

– V lékárně si kupte hypoalergenní lanolin. Skvěle pomáhá na rozpraskané bradavky.

– Gelová kousátka pro děti pomáhají nejen při růstu zoubků, ale přinášejí úlevu také maminkám při bolavých očích.

– Nespěchejte ke svému předtěhotenskému šatníku. Dokud plně kojíte, s hubnutím to nepůjde příliš rychle, a také vaší pokožce prospěje volnější oblečení z přírodních materiálů.

– Případné potíže s vlasy vyřešíte návštěvou šikovného kadeřníka, který vám vymyslí dobře padnoucí a na úpravu nenáročný sestřih.