Studovat v zahraničí? Cenná zkušenost

Studium na střední škole v zahraničí představuje pro studenta velkou životní zkušenost. Velmi rychle se osamostatní, rozmluví se cizím jazykem, naváže kontakty se studenty z celého světa a naučí se orientovat v cizím prostředí a kultuře.



Díky studiu v zahraničí člověk získá cenné zkušenosti ať už pro další studium nebo jednou pro budoucí povolání. Dá se říct, že má člověk po návratu docela velký náskok před svými vrstevníky a je mu to k užitku po celý život.

Zde je příběh Johanky z Prahy:

„Rozhodnutí jet studovat do zahraničí pro mě v podstatě nebylo vůbec složité. Chtěla jsem do světa na zkušenou a moje tehdejší rodinná situace a touha se osamostatnit mé rozhodování ještě více usnadnily. Horší to možná bylo pro moji mamku. Když někam vyrážím, hodně se o mě bojí. Zároveň mi ale ve všem dává velkou volnost a také svobodu rozhodovat se sama za sebe. Oba rodiče mě pokaždé neskutečně podporují – bez toho by to asi ani nešlo.

Na středních školách v zahraničí jsem celkem absolvovala tři semestry, dva z toho v USA a jeden ve Francii. Francie mě úplně okouzlila – kulturou, jídlem, lidé se svojí povahou, a to nádherné pobřeží! Ve Francii jsem si také našla nejvíce opravdových přátel, s kterými jsem v kontaktu dodnes a pravidelně se navštěvujeme. Do Francie se za mnou také přijela podívat mamka s bráchou a já jim tak mohla ukázat, v jak úžasné zemi studuju. V USA je přece jen trochu jiné prostředí a školní kamarádství má spíše kratší trvání.

Co si ovšem budu pamatovat, je přístup učitelů. Chovali se k nám jako k rovnocenným dospělým lidem, kolegům. Bylo nás na hodině třeba jen dvanáct a ani jsme neseděli v lavicích, měli jsme spíše takové diskuzní kroužky. Když nám něco nešlo, učitel si s námi znovu sedl a problematickou část zopakoval. Snažili se upřímně zjistit, co nás baví, a nasměrovat nás k tomu. Učili jsme se taky dost prakticky. Nejdřív se naučíte teorii a pak ji musíte během testování použít v praxi.

Vyzkoušela jsem si i různé typy ubytování. Nejlepší to bylo asi ve Francii, kde jsem bydlela u velmi milé hostitelské rodiny. Při druhém pobytu v USA jsem pobývala v rezidenci, ale tam mi to připadalo až moc svázané. Museli jsme se učit v přesně stanovenou hodinu, a to i když nám třeba nebylo dobře. Myslím, že takový dohled není potřeba, protože lidé, kteří se již dostanou na takto prestižní zahraniční školu, mají silnou vůli a dost motivace uspět i bez dozoru. Já jsem tam také dostala stipendium, což z části pokrylo mé náklady na pobyt.

Díky tomu, že jsem poslední půlrok studovala v rámci programu International Baccalaureate (IB), jsem po návratu neztratila ani rok a rovnou jsem se mohla zapojit do vyučování na česko-anglickém gymnáziu, které je do stejného mezinárodního programu zapojené. Osnovy jsou totiž stejné.

Každému bych doporučila vyjet studovat do zahraničí, je to to nejlepší, co jsem mohla udělat. Nejen že jsem si výrazně zlepšila angličtinu a francouzštinu, získala spoustu přátel a celkový přehled o světě, ale především jsem dosáhla samostatnosti a zažila nesčetně zkušeností, které mě posunuly vpřed v mém sebepoznání a seberozvoji. Díky zahraničnímu studiu jsem také zjistila, co mě skutečně baví. Jedna z kamarádek mě přivedla k józe. Rodiče dalšího kamaráda mi umožnili nahlédnout, jak vypadá profese pilota. Jestli se nakonec stanu profesionální jogínkou, pilotkou nebo lékařkou, to ještě nevím. Co ale vím je, že vysokou školu bych chtěla opět studovat v zahraničí.”

