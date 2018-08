Struny TEENS ovládnou v říjnovou sobotu La Fabriku

Teenageři mají svůj vlastní hudební festival, kam rodiče nesmějí! V říjnu se v pražské La Fabrice uskuteční první ročník festivalu Struny TEENS. Struny TEENS se letos poprvé oddělily od programu dobře známého a oblíbeného rodinného festivalu Struny dětem v Minoru a vytvořily tak svébytnou platformu jedinečného festivalového konceptu přímo pro dospívající mládež.



Program ušitý na míru zvídavým a nespoutaným teenagerům nabídne jak koncerty, tak inspirující rozhovory a osobní setkání s hudebníky či výtvarný POP-PAP workshop. Zblízka se tak seznámí například se zpěvákem Ondřejem Rumlem, nepřehlédnutelnou zpěvačkou kapely Mydy Rabycad Žofií Dařbujánovou (na obrázku), hudebním chameleonem Antonínem Dlapou či beatboxery a skvělými muzikanty Jenem Hovorkou a En.druem, který je zároveň patronem a moderátorem Strun Teens. Večerní hvězdou festivalu bude Francesco Tristano, italský pianista, skladatel, producent elektronické hudby, který ve své tvorbě kombinuje éry, žánry i styly.

„Naše dětské publikum s námi za ta léta Strun dětem stárne, specifické Struny Teens programy jako např. Open Mic jsme s En.Druem nabízeli v posledních třech letech a cítíme, že je čas vyslyšet chutě našich posluchačů vyrazit do prostředí, které je pro náctileté zkrátka více odpovídající" říká ředitelka festivalu Dana Syrová a dodává: „Věříme, že právě jedinečný koncept inspirativních setkání, workshopů a koncertů bude pro náctileté zajímavým podnětem k nahlédnutí pod pokličku uměleckého světa a vezmou ho za své." Stejně tak jako náctiletí, ani Struny TEENS se nenechají zaškatulkovat do žádné žánrové krabice. Dveře tu má otevřené jak beatbox, rap, groove či jazz, ale i elektro, swing a klasika.

Program v La Fabrice bude rozdělen do dvou na sobě nezávislých bloků. Tím prvním je festivalový MEET-MIX, který v sobě skrývá jedinečnou koncepci koncertů, rozhovorů a osobních setkání s řadou významných a inspirativních hostů. Návštěvníci nejprve uslyší každého z umělců v krátkém sólovém vstupu. Následně si je vezme do parády En.dru a společně zavedou řeč na životní cestu a vlastní přístup k hudbě. Poté, co umělec sleze z pódia, bude k dispozici v „bar talk zóně“ pro zvídavé dotazy TEENS. MEET-MIX vyvrcholí jedinečným závěrečným jamem All Star Bandu, který vznikne právě pouze pro Struny TEENS. Energická hodinová show všech zúčastněných hostů uzavře 1. programový blok festivalu. Festivalový meet-mix tu bude pro všechny, kteří chtějí vědět více o vystupujících umělcích, nechají doma své rodiče a užijí si svůj den.

V druhém programovém bloku zazáří výjimečně talentovaný Francesco Tristano, italský pianista, skladatel a producent elektronické hudby. Umělec, který objevil klavír v pěti letech, ve své hudbě s neuvěřitelnou lehkostí kombinuje žánry a styly a nebojí se žádných výzev. Francesco Tristano je nejen skvělý muzikant, ale daří se mu sdružovat publikum z různých hudebních světů do svého vlastního, kterému vždy přináší něco nového. Koncert začne ve 20:00 hodin ve Studiu 2 – Slévárně La Fabriky. Na tento koncert jsou srdečně zváni i rodiče a posluchači nad věkovou hranici teens.

Více informací naleznete na www.strunyteens.cz

Festival Struny TEENS je určen především pro věkovou kategorii 13-19 let. Vstupenky jsou v prodeji na oba dva programové bloky zvlášť, v síti Goout.cz a Webticket.cz. Pořadatelé doporučují nechat na odpolední program rodiče doma. Na koncertě od 20:00 jsou vítáni. První blok (Festivalový MEET-MIX, All Star Jam a POP-PAP ateliér) za cenu 200 Kč a druhý blok (koncertní recitál Francesca Tristana) 450/250 Kč dospělý/student.