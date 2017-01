Beze strachu u lékaře

Pět rad, jak malým pacientům usnadnit návštěvu lékaře

Většina dětských ordinací je dnes světlá a přátelsky zařízená, jsou zde veselé motivy na zdech, hračky i obrázkové knížky. Z lidí, kteří zde pracují, nemusí mít malý človíček v podstatě také žádný strach. Přesto: skutečně uvolněnou zábavou návštěva lékaře pro malého pacienta nikdy nebude. Vždyť to může koneckonců i bolet. Na tom nelze nic změnit – ale na výchozí náladě ano.

BUĎTE K DÍTĚTI UPŘÍMNÍ

Má-li to opravdu bolet, jako například očkování, řekněte to svému dítěti. Například těmito slovy: „Může to chviličku zabolet, ale bolest nebude trvat dlouho.“ Nedělejte však z toho žádné drama a hlavně nevysvětlujte zdlouhavě.

ZŮSTAŇTE KLIDNÍ

Co nejlépe dítěti vysvětlete, co se bude dít. Personál ordinace to dělá samozřejmě také. Kromě toho úzkostlivým maminkám lze poradit jen jedno, aby bezpodmínečně a především samy zachovaly klid.

PŘISTUPUJTE K VĚCI HRAVĚ

Milované plyšové zvířátko na uklidnění bezpodmínečně vzít s sebou. Můžete samozřejmě také už doma otevřít lékařský kufřík a společně plyšového medvídka vyšetřit.

SYMPATIZUJTE S LÉKAŘI

Pěstujte dobré vztahy s lékařem. Usmívejte se na něj. Když dítě cítí, že jste přátelská k lékaři či sestřičce, také k nim získá důvěru. Jestliže tento vztah nefunguje, změňte raději ordinaci.

OŠETŘENÍ „OSLAĎTE“

Nedávno jsme slyšeli o zavedení novinky v jedné dětské ordinaci. Při očkování je dovoleno křičet jako lev. Zatím to funguje… Faktem zůstává, že s odvedením pozornosti je vše z poloviny tak zlé. Pak následuje gumový medvídek, vitaminové lízátko anebo malá hračka od maminky. A vždy si naplánujte dostatek času, pak budou všichni uvolněnější!