Správně jezte, zatím nehubněte!

Určitě nepodceňujte svou výživu ani po porodu. Péče o miminko zabere spoustu času a není divu, že vesměs všechnu pozornost věnujete dítěti. Ano, mateřské mléko je to nejlepší, co miminku můžete dát, ale to závisí na tom, co sama sníte…



Mateřské mléko je svými vlastnostmi unikátní. Jeho jedinečnost tkví nejen ve složení, ale i ve specifické vůni a chuti, které vzbuzuje u miminek chuť k jídlu. Čich kojenců je velice vyvinut. Miminka dokážou rozpoznat svou maminku od jiných žen. Kojící maminky se by proto měly starat o svůj jídelníček, aby jejich mléko odpovídalo chuti, vůni, potřebným látkám a množstvím, které miminko vyžaduje. Tvorba a složení mateřského mléka je totiž ovlivněna růžnými faktory jako je genetika, životní styl a právě i zmiňované stravování.

Mateřské mléko je také jedním z nejúčinnějších preventivních opatření, které chrání miminko před různými nemocemi. Ochrana před onemocněním působí dokonce ještě dlouho po uplynutí kojeneckého období. Proto je období kojení velmi důležité pro další vývoj dítěte. Vliv na tuto prevenci má nejen délka kojení, ale i kvalita mateřského mléka.

V období kojení má každá žena velký energický výdej. Tvorba mateřského mléka je totiž poměrně náročný proces, který tělu bere mnoho energie a tudíž i živin. „Pestrá vyvážená strava má být kaloricky podobná, na kterou jste byla zvyklá před těhotenstvím, ale navýšená o dostatečné množství bílkovin, minerálů a vitamínů. Důležitý je i hořčík, na který se často zapomíná. Kojící žena by měla mít o pětinu vyšší energický příjem, tedy zhruba 300-500 kcal za den,“ říká odborník na výživu těhotných MUDr. Karel Metyš. Některé ženy nemohou z různých důvodů docílit dodání všech potřebných látek. V tomto případě je vhodné sáhnout po doplňcích stravy, které deficit pokryjí. ,,Ideální je například komplexní GS Mamavit, který svým složením patří mezi nejbohatší vitaminy pro těhotné i kojící maminky u nás. Byl vyvinut přímo na míru maminkám a zaručuje jejich organizmu kompletní a vyvážené dodání všech potřebných složek, obsahuje dokonce i hořčík“ doplňuje odborník.

Žena po porodu začne postupně ubývat na váze. Většinou ztrácí asi půl až jedno kilo za měsíc. I když chcete hubnutí pomoct a dostat se rychle zpátky do své formy, nezačněte tím, že si budete odpírat jídlo. Naopak si do jídelníčku přidejte o kousek masa nebo jiné bílkoviny navíc. „Při hubnutí dochází k uvolnění některých toxických látek, které se dostávají do mateřského mléka a tudíž i do potravy kojence,“ upozorňuje MUDr. Hynek Heřman z Ústavu pro matku a dítě (ÚPMD). ,,Kojící ženy by měly jíst pravidelně, alespoň pětkrát denně. Pitný režim by měl být okolo 45 ml na kilogram kojící ženy. Samozřejmě nedohánějte deficit tekutin najednou. Je třeba opět pravidelné dávkování. Při nejlepším sáhněte po čisté vodě, popřípadě čaji a doplňte také sladká či zakysaná mléka. Omezte pití kávy, protože kofein zapříčiní neklid kojence. Alkoholickým nápojům se samozřejmě vyhněte úplně,“ doplňuje MUDr. Hynek Heřman.

Pokud chcete hubnout tím způsobem, že pestrou stravu zachováte a zvýšíte o to více fyzickou aktivitu, tak vás zklameme. Při zvýšené aktivitě se uvolňuje kyselina mléčná, která se dostane do mléka a mění jeho chuť. Kojenci pak mnohdy mateřské mléko odmítají. S hubnutím proto počkejte až po období kojení. Jen zřídka se vaše váha během kojení nesníží sama od sebe. Příroda si zkrátka poradí sama, potom ji můžete pomoci i vlastní pílí.

Snažte se naslouchat svému tělu a dejte si, na co máte chuť. V období kojení navyšte svůj denní příjem a hubnutí nechte až po tomto období. Uvidíte, že to půjde samo. Procházky s kočárky udělají své.