Spíte s nimi každý den!

Řeč je o roztočích. Nový byt nebo dům zamoří tihle malí živočichové do půl roku. Největší populace roztočů domácích se vyskytuje v ložnici, kde žijí většinou v matracích, polštářích a lůžkovinách. Udává se, že zhruba až 5-10 % váhy lůžkovin tvoří roztoči!



Aniž by si to většina z nás připouštěla, můžou nám dost komplikovat život. Velká část populace je na ně alergická, což může vést až k astmatu, v horším případě k závažným komplikacím. Poradíme vám, jak se jich zbavit a vyléčit alergii na ně.

Několik fakt

Alergie je vyvolaná alergeny roztočů, což jsou malí živočichové s osmi nohama, kteří nejraději žijí na teplých, vlhkých a temných místech. „Byť jsou roztoči kanibalové a požírají se navzájem, alergeny jsou obsaženy v jejich exkrementech a v tělesné schránce. Alergeny obsažené ve fekáliích roztočů pocházejí ze zažívacího traktu (jsou to enzymy), některé alergeny jsou i ve slinách roztočů a kontaminují prostředí, v němž se roztoči živí kožním odpadem lidského těla a dalším biologickým odpadem,“ objasňuje původ roztočové alergie MUDr. Iva Pončáková z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze. Kromě ložnice najdete roztoče i na jiných místech domácnosti, nejčastěji v čalouněném nábytku, kobercích, předložkách, záclonách, závěsech nebo v textilních hračkách. Dokáží přežít v různých klimatických podmínkách, bez ohledu na roční období, a proto je velmi obtížné se jich zbavit. Ani luxování, speciální prostředky na roztoče nebo chemické čištění v čistírně nedokáží roztoče úplně zlikvidovat, za určitých podmínek je ale možné problém řešit minimalizací kontaktu s alergenem změnou každodenních návyků.

Deset kroků k minimalizaci roztočů v domácnosti

● Na přikrývky, polštáře a matrace používejte protiroztočové povlaky.

● Perte lůžkoviny (např. povlečení, přikrývky) každý týden při teplotě 60 °C. Jenom tak zajistíte likvidaci roztočů. Praní při nižší teplotě sice dočasně ničí alergen, který roztoči produkují, samotní roztoči ale v těchto teplotách přežívají a produkují pak další alergeny.

● Děti trpící alergií by neměly spát na spodní palandě dvoupatrových postelí, protože na ně může padat alergen z horní postele.

● Pokud je to možné, odstraňte z ložnice všechny koberce a podlahu pravidelně luxujte antialergenním vysavačem, stejně jako čalouněné plochy nábytku.

● Pokud chcete roztoče zahubit ještě efektivněji, použijte parní čističe, které likvidují roztoče horkou párou.

● Všechny vodorovné plochy, jako jsou například parapety, skříně a kuchyňské linky otřete jednou týdně nejdříve vlhkým hadrem, pak suchým. Zabráníte tím rozptýlení prachu s alergenem do vzduchu.

● Používejte lehké bavlněné závěsy a pravidelně je perte. Obecně omezte látkový a čalouněný nábytek.

● Každých 8-10 let vyměňte starou matraci za novou. Polštáře vyměňujte jednou za rok.

● Textilní a plyšové hračky je nutné prát stejně jako lůžkoviny, tj. na 60 °C. Pokud to pokyny výrobce hračky neumožňují, je možné ji alternativně zabalit do plastového sáčku a dát ji na dvanáct hodin do mrazáku a následně vyprat na doporučenou teplotu.

● Zajistěte dostatečné větrání tak, aby byla snížena vlhkost ve vašem bytě. Optimální hodnota vlhkosti je mezi 30 a 50 %. Pokud to je nutné, použijte odvlhčovač.



Jak se projevuje alergie na roztoče?

Lidé často nevnímají alergii jako nemoc a často ji přecházejí. Mezi nejčastější příznaky alergie na roztoče patří kýchání, ucpaný nos nebo rýma, kašel, zarudlé oči, ale i nekvalitní spánek apod. Všechny tyto příznaky nás ovlivňují i během dne. Pokud dlouhodobě trpíte jednou z výše uvedených obtíží, raději se poraďte se svým lékařem. Na základě kožních testů nebo rozboru krve pozná, zda alergií na roztoče skutečně trpíte. To je první a velmi důležitý krok v boji proti nepříjemným příznakům, protože tato alergie může být některými z mnoha dostupných léků úspěšně léčena.

„Hlavním cílem správně volené léčby je odstranění obtíží pacienta. Specifická léčba alergie spočívá v důsledné eliminaci působení alergenu. Jedinou další možností kauzálního ovlivnění alergického onemocnění je alergenová imunoterapie. Úspěšná léčba znamená pro pacienta zlepšení kvality života, pocit plného zdraví, možnost plnohodnotného odpočinku během spánku. V konečném důsledku to znamená nejen zlepšení psychické pohody, ale i možnost většího pracovního nasazení. Během specifické alergenové imunoterapie je podávána dostatečná kumulativní dávka alergenu, která navodí takzvaný stav tolerance. Alergie na roztoče je obecně považována jako preastmatický stav a bylo prokázáno, že užitím alergenové imunoterapie se riziko vývoje astmatických projevů výrazně snižuje, což se jeví jako další pozitivní dopad podávání alergenové imunoterapie. Proto by člověk neměl v žádném případě příznaky alergie na roztoče podceňovat,“ říká MUDr. Iva Pončáková z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze.

Výhody a nevýhody dostupné léčby

Je pouze na vás, zda chcete jen potlačit alergeny nebo se z alergie opravdu vyléčit. V prvním případě vám postačí nákup antihistaminik nebo nosních sprejů s látkami snižující překrvení sliznice. Léky omezující příznaky alergie dostanete běžně ve volném prodeji. Jejich dostupnost i aplikace je tedy snadná a nástup účinku relativně rychlý. Nemá však dlouhodobý účinek. Pokud navíc nějakou alergií trpíte v průběhu celého roku, nevyplatí se vám tento způsob samoléčby ani finančně.

Jinou variantou, která nemoc léčí a zasahuje přímo její mechanizmy je alergenová imunoterapie. Je to dlouhodobá léčba rozvržená do tří až pěti let. Přináší však trvalé zlepšení stavu, které přetrvává i několik let po jejím ukončení. Jedná se o medikamentózní léčbu ve formě injekcí – aplikovaných buď v nemocnici, nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Mnohem komfortnější je však užívání ve formě tablet, které může pacient užívat doma. Roztočová tableta se užívá denně pod jazyk a je vhodná i pro děti a dospívající od dvanácti let s alergickou rýmou vyvolanou roztoči. Hlavní rozdíl mezi léčbou symptomů alergie a alergenovou imunoterapií je, že alergenová imunoterapie vytváří toleranci na alergen a léčí tak hlavní a původní příčinu nemoci, nikoli pouze její příznaky. Alergenová imunoterapie se doporučuje především v případech alergií na pyly stromů, trav a plevele, roztoče (domácí prach), zvířecí srst a hmyz. Jejím přínosem je také skutečnost, že brání zhoršování a progresi onemocnění, vzniku astmatu a rozvoji dalších alergií. Konkrétní formu léčby by však měl určit váš alergolog.