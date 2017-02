Domov jako klícka?

První dny s miminkem doma přinášejí s sebou obvykle velké změny i v domácnosti. Vaším úkolem je však především odpočívat, věnovat se miminku, vzájemně se nalaďovat, pozvolna si vytvořit určitý režim.



Vůbec si nedělejte iluze, že byste se po porodu zvládala, třeba i ve dvou s partnerem, nějaký hloubkový úklid domácnosti. Nakonec i novopečený tatínek se musí sžít s novou situací, i jeho to bude stát určitou námahu. Pravděpodobně bude vám nápomocen ve všem, co se miminka týká, a tak domácnost klidně odsuňte na vedlejší kolej.

Ideální je mít vše na příchod miminka připraveno. Jestliže jste například malovali pokoje, ideální načasování je minimálně měsíc před příchodem miminka. Musí se dát barvám i čisticím prostředkům dostatek času, aby dokonale zaschly a do interiéru pokoje se již neuvolňovaly žádné chemické látky.

Neodmítejte pomoc

Dnes už se nemusíte příliš stresovat a nakonec ani před porodem si zkoušet, co všechno fyzicky vydržíte. Že si například manžel, a je to pochopitelné, netroufne vymalovat a raději objedná profesionály, je mnohdy spíše k užitku. A úplně stejné je to i s úklidem. Rozhodně nejde o žádný luxus. Princip je stejný, jako když odnášíme špinavé oblečení do čistírny. Můžete vyzkoušet například jednorázový úklid domácnosti po malování, nebo pravidelnou údržbu části domova, která je pro vás příliš namáhavá či časově náročná. Můžete si vybrat i úklidovou firmu, u které je samozřejmostí používání zdravotně nezávadné a šetrné chemie. Ekologické přípravky často obsahují přírodní éterické oleje, takže váš domov bude navíc hezky vonět. Kromě dokonale uklizeného bytu mají úklidové služby ještě jednu výhodu, kterou jako maminka novorozeného miminka velmi oceníte. Přinášejí vám totiž čas a klid.