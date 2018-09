Sehnat zahradníka je nelehký úkol…

Zahradník – další obor, po němž je v Česku poptávka a kde zoufale chybí zaměstnanci. Firmy proto hledají nové posily už mezi žáky středních odborných škol. Počty absolventů pracovní trh uspokojit ale nedokáží.



Zahradnické firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců, přitom i trend bydlení v zeleni poptávku jen zvyšuje. Řada z nich proto hledá nové pracovní síly už mezi středoškoláky. „Zájem ze strany soukromých firem o naše studenty je obrovský! Poptávka vysoce převyšuje nabídku absolventů. Zájem je vysoký napříč oborem – firmy hledají květináře, floristy, ovocnáře, zelináře i architekty zahrad – to vše jsou absolventi zahradnických oborů schopni budoucím zaměstnavatelům nabídnout,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov. A zájem o studenty potvrzuje i Petr Hajdú, majitel velkoobchodu s květinami St. Gabriel Flowers. „Od našich zákazníků víme, že sehnat nové zaměstnance je velmi složité a trvá to i několik měsíců. Inzeráty v podstatě nefungují, proto zahradnictví hledají nové zaměstnance buď na doporučení, nebo na středních odborných školách. Zaměstnance získá ten, kdo nabídne lepší podmínky, i mladí lidé už si tak hned po škole mohou vybírat z několika nabídek najednou,“ řekl.

Lidé chtějí bydlet v zeleni, o tu se ale nemá kdo starat. Zahradníků bude navíc potřeba stále víc. „Zahradnický obor v současné době prožívá obrovský rozmach vztažený k celospolečenskému trendu bydlení v zeleni, uvědomování si důležitosti rostlin pro psychické zdraví člověka a ekologickou stabilitu prostředí. Tyto vysoké nároky vyžadují vytváření nových technologií, například zelených střech či vegetačních stěn v urbanizovaném prostoru. Péče a založení takovýchto ‚zahrad´ samozřejmě vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky vyučené na odborných školách,“ řekl Miloslav Janeček.

Počty zájemců o studium zahradnických oborů přitom klesají. „V loňském školním roce studovalo zahradnický obor na naší škole celkem 246 žáků, letos je to 238, pokles tedy není tak rapidní. Existují ale školy, které se potýkají s mnohem větším úbytkem studentů. Obecně se dá říci, že úbytek studentů je způsoben obavami z vyšší fyzické náročnosti zahradnických prácí,“ vysvětlil Miloslav Janeček. „Spousta mladých lidí už v dnešní době nechce pracovat rukama, navíc nemusejí v zahradnickém oboru vidět potenciál. Většina žáků, kteří si podávají přihlášky na střední školy, má totiž o obsahu tohoto oboru jen velmi strohé informace. Dalším důvodem může být i úpadek oboru. Česká zahradnictví měla v minulosti velkou tradici a o studium oboru byl zájem. Zhruba v 90. letech, kdy byla pozornost věnována zejména maturitním oborům, začala úroveň těch zahradnických upadat. V současnosti se opět pomalu zvedá,“ doplnil Petr Hajdú.

Vzhledem k rostoucí poptávce firem vzniká v Česku řada soukromých středních škol se zahradnickým zaměřením. Škol s dlouholetou tradicí ale není v Česku mnoho. „Naše škola se hrdě hlásí k nástupnictví první zahradnické školy v Praze, která byla založena již v roce 1909. Tehdy sídlila v Praze 2 a v roce 1947 byla přemístěna do areálu v Praze 9, v ulici Pod Táborem, kde máme dodnes prostory pro odborný výcvik. Historicky má tedy naše škola ve výuce zahradnicky zaměřených oborů tradici dlouhou 109 let. K dalším školám s dlouholetou tradicí patří například odborné školy v Mělníku, Kopidlně, Děčíně, Brně, Ostravě nebo Litoměřicích,“ uvedl Miloslav Janeček.

Při výběru školy by se měli uchazeči zaměřit vedle tradice výuky i na vybavení dané školy. „Obrovskou a v ČR jedinečnou výhodou naší školy je prostor pro praktickou výuku žáků. Zahrada o výměře 30 hektarů nabízí praxi v botanické zahradě – v jejím historickém parku a tropických sklenících, laboratoři, pěstebních plochách pro výrobu květin a dřevin. Vedle vybavení školy by se měli navíc zájemci o zahradnické obory zaměřit na možnosti praxe během studia, například při výzdobách plesů či na aranžérských soutěžích,“ dodal Miloslav Janeček.