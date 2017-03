Sedm triků na škytavku

Škytavka vzniká, když se v tomtéž okamžiku uzavře hlasivková štěrbina a bránice se křečovitě stáhne. Přitom se automaticky blokuje dýchání a uniká typický škytavý zvuk…



U dětí se škytavka vyskytuje častěji, neboť souhra mezi nervy a svaly ještě není dostatečně zralá. Nejčastějšími spouštěči škytavky jsou rozrušení, hltání jídla, sycené nápoje, ledový nebo naopak horký vzduch, studená nebo ostře kořeněná jídla. Škytavka často vypadá, že už nikdy nepřestane.

Dětem samotným škytavka většinou příliš nevadí. Kolikrát si ty zvuky, které vydávají, ani neuvědomují. Ale tatínky a maminky to většinou rozčiluje. Pokud je to váš případ, vyzkoušejte při příští škytavce, zda vaše dítě nebude reagovat na některý z našich triků:

• Vypít sklenici vody nebo sníst kousek chleba – to zklidní bránici

• Vypláznout jazyk a zatahat za něj

• Vyprávějte dítěti něco napínavého nebo překvapivého nebo s ním hrajte hru, která je zaujme – odvedení pozornosti funguje ve většině případů spolehlivě

• Natrénujte s dítětem tuto trojkombinaci: zadržet dech, počkat na další škyt a přesně v tom okamžiku polknout a nakonec se zhluboka nadechnout; opakujte vícekrát

• Nechte dítě nafouknout balonek (hlídejte však, aby nepraskl) – tento postup snižuje frekvenci nádechů, zvýší hladinu kysličníku uhličitého v krvi a bránice se uvolní

• Dejte dítěti cucat kostku cukru s citronem nebo jemným (např. jablečným) octem

• Ať si dítě sedne na bobek, obejme si kolena a předkloní se – bránice je stlačena a přestane se křečovitě stahovat.