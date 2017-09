Rodinný den – Zítra pobaví děti a rodiče Jiří Lábus

Dvořákova Praha v sobotu 16. září opět dokáže, že i „vážná hudba“ může být velká zábava. Festivalový Rodinný den láká na celodenní program pro malé i velké, nabídne koncerty v Rudolfinu i zdarma na jeho schodech a řadu dílniček.



Rudolfinum zve tak děti nejen do světa hudby, ale přiblíží jim hravou formou osobnost Antonína Dvořáka. Rodinný program uzavře myší komedie o jednom dějství Kdo je na světě nejmocnější z pera Bohuslava Martinů, kterou odvypráví oblíbený herec Jiří Lábus a odehraje saxofonové kvarteto Clair-obscur.

Program rodinného dne odstartuje dopoledne Dvořákovské matiné s Novosvětskou v neotřelém podání souboru Musica Florea Marka Štryncla. Od 13.30 schody před Rudolfinem roztančí bubenické seskupení Samba Band a jazzový orchestr Sax & Rhythm Junior z Říčan, dětský sbor Radost s chutí zazpívá mimo jiné i skladby Antonína Dvořáka a Big Band VOŠ Konzervatoře Jaroslava Ježka zahraje pod vedením Milana Svobody skladby inspirované hudbou svého patrona.

Během celého odpoledne se mohou děti zúčastnit hudebně-dramatické a výtvarných dílen, které spojuje téma vyslovené kdysi samotným Antonínem Dvořákem: „Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu.“ Dvořák byl velkým znalcem lokomotiv a všeho, co souviselo se železnicí. Jízda vlakem bude i tématem workshopů, kde si děti vyzkouší, co znamená být strojvůdcem parního vlaku nebo jakou činnost provádí průvodčí. A to vše za doprovodu nejznámějších Dvořákových Humoresek. Zábavným odpolednem bude malé i velké diváky a posluchače provázet moderátor a kouzelník Jiří Hadaš.

Závěr Rodinného dne vyvrcholí v 17.00 hod. ve Dvořákově síni Rudolfina pohádkovým příběhem Kdo je na světě nejmocnější. Do děje pohádky o myším králi nás vtáhne herec Jiří Lábus a saxofonové kvarteto Clair-obscur z Berlína. Pod režijním vedením Jana Jiráně čeká děti a jejich rodiče netypické provedení baletní hudby Bohuslava Martinů podle anglické pohádky indického původu Wolframa Bergera. Ve stejné sestavě byla baletní myší komedie v loňském roce vydána na CD.

Program rodinného dne je zdarma s výjimkou koncertu Musica Florea od 11.00 hod a souboru Clair-obscur od 17.00 hod ve Dvořákově síni Rudolfina. Vstupenky lze zakoupit online na www.dvorakovapraha.cz.