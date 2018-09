Opravdu se bojíte při stříhání prvních vlásků svého miminka, že už to nebude ten krásný andílek? Je to sice částečně pravda, ale vždyť miminka rostou a z vašeho broučka se stává konečně pořádný kluk či holka. A navíc, a to si přiznejte, mnohem více jim to sluší a jsou taková najednou „dospělejší“…

Jsou miminka, která již od narození mají na hlavě hustou kštici, jiné těch vlásků mají jen trošku. To je naprosto normální. Vlásky prostě rostou někomu více a rychleji, někomu méně a pomaleji. Přesto se jednoho dne natolik prodlouží, že začnou padat do očí. Dobře víme, jak takové vlasy dokážou být nepříjemné, a vašemu malému to nakonec vadí stejně jako vám.

S trochou opatrnosti i doma to jde

Nebojte se vlásky nad očima zastříhnout – úprava ofiny přijde na řadu obvykle jako první, pokud se tedy rovnou nevydáte k dětskému kadeřníkovi.

Když se rozhodnete pro vlastní úpravu, používejte jen opravdu ostré nůžky. Tupé mohou bolestivě tahat a vaše dítě si stříhání bude dlouhou dobu spojovat s nepříjemným zážitkem. Vždy je lepší stříhat ve dvou. Jeden si s dítětem povídá, druhý se věnuje samotnému stříhání. Vždy musíte mít mezi hlavičkou a nůžkami svou dlaň, abyste chránili dětskou kůži.

Zároveň je nutné, abyste byli rychlí. Stříhání obvykle není pro děti příliš příjemné, tak ho zbytečně neprodlužujte.

U prvního domácího stříhání se vyplatí naplánovat je tak, abyste případně mohli stříhání dokončit až druhý den. Pokud se dílo příliš nezdaří, máte možnost opravy a nemusíte se stydět předvádět nedokonalý výtvor na druhý den v jeslích nebo mezi kamarádkami na hřišti.

Ruka profesionála to jistí

Pokud se rozhodnete svěřit první stříhání do rukou profesionálů, zkuste nejprve kadeřnictví pro děti, kde mají interiér uzpůsobený dětem, speciální malé židličky a kadeřnice jsou spíše takové hodné tety. Jsou na malé děti připravené, umí je zabavit a vědí, jak je zbavit zbytečného strachu ze stříhání.

Jestliže ve svém okolí takové nenajdete, určitě potkáte kadeřnici, která má se stříháním dětí zkušenosti a kromě jiného vám umožní vzít si dítě na klín.

Před návštěvou se vyplatí dítě na tuto proceduru připravit. Zkuste si hrát na kadeřníka, stříhejte se „jako“, nejdříve vy dítě a pak ono vás. Bude na následující proceduru více připravené.

Ještě lepší je osobní příklad. Vezměte s sebou dítě do svého kadeřnictví. Uvidíte, jak bude vše bedlivě sledovat. Uslyší zvuky strojku, uvidí, že ten úžasný přístroj na vítr používají i jiní než vy a hlavně se zbaví nepříjemných pocitů z vůní a prostředí.

Důležitá je i doba stříhání. Jen vy víte, kdy je váš potomek nejlépe naladěný a kdy bude nejméně protestovat proti tomu, že bude muset delší dobu sedět bez pohybu na židličce.

A co pověry kolem prvního stříhání?

Tou první je, že pravidelně stříhané vlasy budou hustější. Není to pravda. Hustotu stříháním neovlivníte, vlasy jen opticky získají na objemu. Kvalita, stejně jako hustota vlasů je podmíněna geneticky. Máte-li v rodině spíše řidší a slabší vlasy, je téměř stoprocentně jisté, že i váš potomek zdědí vlasy zcela obdobné.

Tou druhou a opticky bolestivější je obava z toho, že váš potomek má nyní krásně kudrnaté vlásky a vy se bojíte, že když je ostříháte, ty krásné kudrlinky zmizí. To se bohužel může stát. Kudrnaté vlásky bývají obvykle těmi prvními, postupně odrůstají a vlasy se stávají stále rovnějšími a rovnějšími. Mohou změnit i barvu. Nelekejte se, i barva vlasů je značně proměnlivá a může se do dospělosti dokonce několikrát změnit.

Krásné kadeře opravdu patří do sféry prvních dětských vlásků!