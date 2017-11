Projekt Pestrá strava reaguje na alarmující výskyt dětské obezity

Obezita je chronické onemocnění a je jedním z nejvýznamnějších celosvětových zdravotnických problémů všech věkových kategorií. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) se mezi lety 1980 a 2014 výskyt nadváhy a obezity více než zdvojnásobil.



Jen v Evropě v roce 2015 trpělo podle údajů WHO obezitou 21,5 % mužů a 24,5% žen. Stejná zpráva uvádí, že výskyt nadváhy u dětí do pěti let je 12,4 %.

Obezita a nadváha postihují v Česku skoro třetinu dětí. Důvodem je i to, že řada školáků má málo pohybu. Průzkum VZP v roce 2015 prokázal, že více než každé čtvrté dítě sedí denně přes dvě hodiny u počítače. Děti také nesportují, až každé sedmé dítě sportuje vedle školního tělocviku. Dětská obezita je nejenom závažný zdravotní problém, ale také problém psychosociální. Obézní dítě bývá velmi často vyčleněno z kolektivu, je terčem posměchu a snadnou obětí šikany. Je důležité zaměřit se na hlavní zdroj dětské obezity v našem světě, a tou je rodina a její životní styl.

Projekt Pestrá strava bez zbytečné chemie se snaží již čtvrtým rokem působit na základních školách, kde aktivní formou výživoví poradci a nutriční terapeuti s dětmi připravují pro ně trochu netypické svačiny. Dále konzultují s rodiči či doporučují netypické recepty školním jídelnám. Nejčastější a nejžádanější aktivitou ve školách, kterou projekt Pestrá strava bez zbytečné chemie poskytuje, jsou Projektové dny, tj. výroba svačin dle doporučených receptů. Jedná se o čtyřhodinový proces probíhající v rámci školního vyučování, kdy děti v maximálním počtu třicet žáků vyrábějí po skupinách (5-6 dětí) různé recepty, píší složení, vymýšlí název a finálně prezentují svoji originální svačinu ostatním. Ve většině případů se tyto aktivity dějí ve školních jídelnách, tedy i kuchařky nebo vedoucí školních jídelen mají možnost svačiny ochutnat a zařadit je do nabídky jídel. Aktivita končí ochutnávkou, děti obdrží diplomy, vařečky a hlavně recepty jídel, které si mohou doma připravit.

Do projektu se již zapojilo 204 základních škol v ČR, na Slovensku se již také realizovaly první projektové dny pod vedením slovenských odborníků na výživu. Generálním partnerem pro školní rok 2017/2018 je společnost MAKRO Cash&Carry ČR, dále Asociace školních jídelen ČR, Jaroměřická mlékárna, FISH Farm Bohemia a iniciativa www.nemoccukru.cz.