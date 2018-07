Prázdniny v pohybu

Prázdniny se řítí mílovými kroky, a to znamená jediné, startuje období plné her, dovádění a výletování! Soutěžte o 5 balíčků, kterými potěšíte svou ratolest.



Těšit se můžete na parádní kukuřičné křupky Cheetos a to hned ve dvojím provedení. Cheetos Cheese s jemnou chutí voňavého sýra a Cheetos Ketchup s příchutí kučepu, který děti jednoduše milují! Rodiče jistě ocení, že křupky Cheetos nejsou smažené. Součástí balíčku je také hravý Phat Ball, jehož heslo „hoď disk, chyť míč“ s sebou přináší spoustu zábavy. Navíc se snadno vejde do kufru nebo batůžku, takže vaši ratolest může doprovázet i na prázdninových cestách.

Kukuřičné křupky Cheetos a jejich maskota geparda Chestera zná už téměř celý svět, ale víte, v kterém roce se gepard Chester narodil? Nápovědu na soutěžní otázku naleznete na www.cheetos.cz

a) 1986

b) 1996

c) 2006

Správné odpovědi posílejte na adresu soutez@rodice.com do 20. července 2018!