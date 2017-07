Poprvé na pláži

I když míříme na jih, do teplých krajů, je potřeba, abychom pro miminka a malé děti nic nezapomněli vzít s sebou. Mezi nejdůležitější předměty, bez kterých se na pláži neobejdeme, je slunečník nebo plážový stan – pro případ, že by poblíž nebyl žádný piniový háj, který nám poskytne stín. Absolutně nepostradatelný je klobouk se širokým okrajem, který chrání obličej, oči i týl. A také kniha, kterou si maminka a tatínek na střídačku rádi přečtou (v podobném tempu, v jakém se budou střídat u dětí).



Jaký krém na oplavání?

Nejlepší jsou speciální produkty pro děti. Mají vysoký ochranný faktor, nejsou parfémované, neobsahují konzervační látky a často mají i minerální filtr, který obzvláště šetrně chrání dětskou pokožku s pomocí jemných mikropigmentů. Ideální je namazat dítě půl hodiny před tím, než jde ven a pravidelně přimazávat, protože voda a písek sluneční ochranu postupně smývají. Ostatně lékaři říkají, že v prvním roce života dítě nepotřebuje opalovací krém. Co se tím myslí? Děti do jednoho roku by na slunci neměly být vůbec. Dokud dítě v poklidu sedí ve stínu pod slunečníkem, stačí jako ochrana v podobě vzdušného oblečení. Jakmile se z malého stane plážový raubíř, který se tlačí směrem k moři, nezakryté části těla je nutné okamžitě a náležitě nakrémovat.

Jak dlouho můžeme být s dítětem na pláži?

Většině dětí úplně stačí dvě hodiny. Pak jsou rády, že si odpočinou v chladnějším apatrmánu. Důležité je, že v poledne, v době mezi dvanáctou a čtvrtou hodinou odpolední je čas na odpočinek. Vevnitř! Sluneční paprsky jsou totiž v tu dobu příliš intenzivní.

Co dokáže UV obleček?

Mnoho triček nebo kalhot s UVPF 50, nebo ještě lépe 80, propustí jen minimum slunečních paprsků. V takovém případě opalovací krém není potřeba. Perfektní je oblečení s UV ochranou, ve kterém může jít dítě i do vody, protože se ještě zesílí odraz slunečních paprsků. U běžného oblečení platí, že čím je tmavší a hustěji utkané, tím lépe chrání před sluncem.

Co když dítě polyká písek?

Nemusíte se bát, nejspíš ho zase hned vyplivne – tak chutný zase písek není. Pak dítěti vypláchněte ústa vodou a dejte napít, aby se zbylé kousky spláchly skrz zažívací trakt až do pleny. Naštěstí písek není jedovatý. Přesto by měli rodiče vždy důkladně prohledat okolí jejich plážové deky a malé kamínky, nedopalky a další nepořádek odklidit do nejbližšího odpadkového koše.

Jak teplé musí být moře?

Doporučená teplota vody pro koupání miminek je mezi 32 a 34 stupni Celsia. To ale téměř žádné moře na světě nemá. Rodiče by proto měli velmi opatrně zjistit, jak dlouhý pobyt v moři jejich dítěti vyhovuje. Ty opatrnější děti si smočí jen ruce a nohy, případně sedí v nafukovacím bazénku, zatímco dobrodružnější povahy se sebevražedně vrhají i do chladného Severního moře. Pro ně jsou perfektní pomůckou nafukovací křidélka. S nimi je návštěva moře i pro rodiče malinko uvolněnější.