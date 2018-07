Co pomůže, když nemůže?

Když se v posteli přestane dařit, budí to jisté rozčarování u obou partnerů. Není ale nutné hned běžet k lékaři, protože to nemusí jít něco vážnějšího. Podívejme se, co pomůže nastartovat mužské sebevědomí.



Ne vždy má horší erekce souvislost se stářím nebo nemocí. Podle statistik se s tímto problémem však setkala nadpoloviční většina mužů ve věku nad čtyřicet let. Výjimkou však nejsou ani mladí muži. Je několik důvodů, proč tomu tak je. Od špatné životosprávy přes stres a únavu až po strach ze zklamání při sexu. Zároveň je nedostatečná erekce i ztráta chuti na sex jakýmsi tabu, o kterém se v ložnici příliš nemluví. Ženy přitom často o problémech svého partnera ani nevědí a vztahují tyto neúspěchy na sebe v domnění, že pro svého muže již nejsou atraktivní. V posteli jsou pak nespokojení oba partneři.

Pokud jsou problémy s erekcí a libidem pouze výjimečného charakteru (například při vyčerpanosti z práce, po užití alkoholu apod.), nemusíte se zbytečně znepokojovat. K milostným hrátkám dokážou povzbudit i bylinky a přírodní doplňky stravy. Víte, které bylinky se využívají při výrobě tablet na posílení erekce? Barva tabletky nemá na vlastnost žádný vliv, to zásadní je její složení. Co tedy pomůže?

Tribulus Terrestris – po česky kotvičník zemní. Nenápadná bylinka, která je nedílnou součástí většiny tabletek na erekci, které jsou u nás běžně k dostání. Má na starosti podporu prokrvení a výživu mužských pohlavních orgánů. Zároveň se využívá i k podpoře činnosti nervové soustavy.

Extrakt ženšenu – další bylinkou, kterou najdete v mnoha pilulkách na podporu erekce je ženšen, přesněji extrakt z kořene ženšenu. Ten optimalizuje mužské sexuální funkce a chrání je před oslabováním. Podporuje prokrvení organizmu včetně penisu, čímž prospívá pevné erekci a tělesné vitalitě. Zároveň chrání před vyčerpáním a oslabením imunity.

Maca – kořen z rostliny maca se dá považovat za superpotravinu. Funguje jako prevence před impotencí, napomáhá erekci v dlouhodobém horizontu, stimuluje libido, zvyšuje počet a pohyblivost spermií a zklidňuje problematickou prostatu.

Extrakt kakaovníku – povzbuzující složka získávaná z kakaovníku pomáhá vyčerpanému tělu. V medicíně se používá jako srdeční stimulant pro podporu činnosti srdce a prokrvení. Uvolňuje hladké svalstvo a rozšiřuje cévní stěny. Ne nadarmo se říká, že čokoláda je účinným afrodisiakem.

Ginkgo Biloba – Ginkgo podporuje mikrocirkulaci krevního oběhu, což má pozitivní vliv na prokrvení.

Touha po sexuální výdrži je stará jako lidstvo samo. Současní muži to mají ale mnohem jednodušší. Letos tomu bude dvacet let, kdy na trh přišla zázračná modrá pilulka, díky níž můžou mít muži svou erekci pod kontrolou. Původně měla sloužit k léčbě srdečního onemocnění. Erekce byla pouze vedlejším účinkem. Tento modrý zázrak však dostanete jenom na předpis a v poslední době se k nám dostává i mnoho zpráv o nežádoucích vedlejších účincích této pilulky či o jejím nesprávném použití a z toho vyplývajících zdravotních komplikací.

Pokud hledáte přírodní doplněk stravy, který pomůže k lepší erekci a zvýšení sexuální chutě u muže, i takový najdete na trhu pouze z přírodních surovin nezatěžujících srdce (např. Proerecta). Efektivně zvolené složení působí jako účinné afrodiziakum, které podporuje přirozenou sexualitu muže v každém věku.

Kdy jít k lékaři?

O vážnější problém může jít, když problémy s erekcí doprovází vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, nádorové a autoimunitní onemocnění či jde o vleklé potíže s erekcí.