Něco pro zoubky

Ačkoliv je správné čištění zubů velmi důležité, podle posledních známých průzkumů si zhruba 17,5 % rodičů čistí zuby jen jednou denně, dokonce 6,5 % jen několikrát týdně a existují i tací, kteří si je čistí ještě méně. Bezdětných dospělých, kteří si čistí zuby jen jednou denně je dokonce 21 % v populaci.



Příklad dospělých je však tou nejlepší školou a z průzkumů jednoznačně vyplývá, jak na tom naše rodiny jsou. Pokud vedeme děti ke správnému a pravidelnému čištění zubů od útlého věku, návyk přetrvává i v dospělosti.



Mléčné zuby – to přece není žádná tragedie

Ve věci zubního zdraví a péče související s chrupem koluje mnoho mýtů. Mezi rodiči neustále přetrvává názor, že na mléčných zubech příliš nezáleží, stejně je poměrně rychle nahradí zuby stálé. Jenže každý zubní lékař potvrdí, že to není tak. Od stavu mléčných zoubků se odvíjí pozdější stav stálého chrupu, a to z mnoha hledisek, nejen co se týká kazivosti.

Nestačíme zdůrazňovat, že čistit zoubky je nutné hned, jak se ty první objeví v dětské pusince. Nácvik hygieny ústní dutiny se zprvu pochopitelně neobejde bez aktivní účasti rodičů. Čím dříve se to ale dítě naučí, tím lépe, o to lepší chrup bude mít v dospělosti.

U prvních zoubků používáme kartáček pro kojence a batolata a zprvu ani nepotřebujeme zubní pastu. Stačí kartáček namočit do vlažné vody a zuby jen velmi lehce zbavovat plaku.

Děti se učí napodobováním

Pokud dítě vidí, že si jeho rodiče pravidelně čistí zuby ráno i večer, velmi brzy se bude chtít svým vzorům vyrovnat. Už pro ten pocit, že jeho kartáček se v koupelně objeví hned vedle dospěláckých. Správný dětský kartáček je menší, s rovnými měkkými a hustými štětinkami a obvykle nebývá tak tvarovaný jako jsou kartáčky pro dospělé.

Výrobci kojeneckého zboží mají obvykle ve své nabídce i „první“ zubní kartáčky z měkkých materiálů (samozřejmě bez použití BPA), které slouží k masáži dásní. Poté následují kartáčky vhodné od půl roku dítěte s dlouhou rukojetí, aby ho dospělý držel spolu s dítětem, a tak učil správné technice čištění. Na obalu dětských zubních kartáčků najdete jasně označený věk, pro který je ten který kartáček vhodný. Nezbývá tedy nic jiného, než vzít dítko s sebou do obchodu a vybrat. Nebude to lehký úkol, protože na regálech najdete celou škálu podmanivých dětských motivů.

Dítěti rozhodně kupujte dětskou zubní pastu, Obsahuje totiž jiné množství fluoridu. Zpočátku stačí kartáček jen lehce potřít, nemusíme na něj nanášet větší vrstvu. V předškolním a mladším školním věku stačí množství hrášku. Zubní pastu můžeme také bez obav koupit podle výběru dítěte, všechny jsou pečlivě testované. Zubní kartáčky obvykle vyměňujeme po dvou měsících.

Návod na použití

Nejdůležitější je v útlém věku vytvořit u dítěte pravidelný návyk. Zuby si čistíme pravidelně dvakrát denně – děti i dospělí – po snídani a před spánkem. Samozřejmě ideální by bylo po každém jídle, avšak při denním režimu dětí i dospělých je to sotva splnitelné. Je lepší tedy si vyčistit zuby dvakrát denně dokonale, než víckrát, ale ledabyle. Velmi důležitá je správná technika čištění. Podle zubních lékařů a dentálních hygienistů nejlepší je tzv. stíravá technika, kdy jemnými vibracemi čistíme zuby a pod úhlem cca 45 stupňů stíráme nečistoty směrem od dásní. Takto postupujeme i na vnitřním oblouku. Poté následuje čištění kousací plochy zubů. Vždy čistíme od dásně k zubu, při opačném postupu bychom si vtíraly drobné nečistoty do prostoru mezi zubem a dásní.

Větší děti už mohou používat i dentální niť či mezizubní kartáčky. Ale o jejich použití bychom se měli poradit se svým zubním lékařem, vždyť k němu pravidelně, nejméně dvakrát do roka docházíme na preventivní prohlídku ústní dutiny.

Doporučovaná délka čištění zubů je asi tři minuty. Pokud používáme elektrický zubní kartáček, ten má předem nastavený čas a upozorní signálem. U malých dětí si můžete vypomoci různými říkadly či písničkami tak, aby se jejich konec kryl s koncem čištění. Dítěti tak časový interval zůstane v podvědomí. Nezapomeňte, že ještě zhruba do dvanácti let musíte dítě kontrolovat, zda má dobře vyčištěné zuby a zda neulpívá zubní plak na hůře dostupných místech. U menších dětí pak je dobré ještě zoubky dočistit. V období puberty je opět vhodné oživit správné návyky zubní hygieny (a možná také kontrolu), protože tehdy jsou děti náchylné zubní péči zanedbávat.