Péče pro dětskou pokožku s Baby Dove

Skutečnost, že vám záleží na tom být dobrou maminkou, znamená, že jí již doopravdy jste. Na co byste ale při vaší cestě neměli zapomenout je fakt, že dětská pokožka vyžaduje speciální péči.



Existuje řada průzkumů, které řeší, co je pro miminko tím nejlepším. 54 % lidí si například myslí, že je v pořádku dávat dítěti dudlík. Zbylých 46 % s tímto přístupem nesouhlasí. Jsou technologie vhodnou zábavou? 54 % říká ano, zbylých 46 % tvrdí, že rozhodně ne. Proč je na ženy vyvíjen takový tlak, aby byly dokonalými matkami? Koneckonců, můžete přece dělat všechno tak, jako to dělaly vaše matky. Můžete se také řídit podle chytrých knih, nebo jít svou vlastní cestou. Ať už si zvolíte jakýkoli směr, věřte si, určitě bude ten správný, je to rozhodně lepší, než se stresovat, co děťátku prospívá ze všeho nejméně.

Jsou ale věci, se kterými vám okolí může pomoci, například produkty určené speciálně pro děti. S nimi máte větší jistotu, že vašemu malému budou vyhovovat. Určitě to platí u dětské kosmetiky, ta je totiž vyvinuta speciálně pro citlivou pokožku nejmenších, která má svá specifika a od té dospělé se hodně liší:

– je mnohem náchylnější k podráždění,

– je až o 30 % tenčí,

– obsahuje 2x méně hydratujících látek,

– vlhkost ztrácí až 5x rychleji,

– dokonce i šetrné mytí může způsobit vysoušení pokožky a snížení funkce ochranné vrstvy,

– není dobré ji namáčet příliš dlouho a často.

Odborníci v Dove si tuto skutečnost uvědomují, a proto vytvořili řadu Baby Dove, která je určena pro jemnou péči o dětskou pokožku. Mnoho produktů dětské kosmetiky spolu s nečistotami odstraňuje též přirozené tuky a oleje, které vyživují pokožku. Baby Dove je jiný a unikátní v několika ohledech. Jemné čisticí přípravky pomáhají vyživovat dětskou pokožku a zároveň disponují čisticími schopnostmi, tělová mléka zabezpečují celodenní hydrataci a pomáhají udržovat pokožku krásně vyživenou.

Baby Dove najdete ve dvou dostupných variantách:

Řada Baby Dove Rich Moisture byla vyvinuta pro děti s normální až suchou pokožkou. Pomáhá dětské pokožce udržovat hydrataci tím, že jí poskytuje nezbytné vyživující látky. Výrobky řady Rich Moisture vás okouzlí vůní speciálně vyvinutou experty s ohledem na citlivou dětskou pokožku. Řada obsahuje krémovou tabletu na mytí, mycí gel na tělo i vlásky, vlhčené ubrousky, krém proti opruzeninám, šampon a tělové mléko.

Řada Baby Dove Sensitive Moisture je určena pro děti s citlivou pokožkou. Všechny produkty Sensitive Moisture jsou zcela bez parfemace. Řada obsahuje mycí gel na tělo i vlásky, který je nyní k dostání i v 50ml balení, vlhčené ubrousky a tělové mléko.

Všechny produkty byly testovány ve spolupráci s dermatology a pediatry.