Oleje – tajemné, voňavé, účinné…

Každá pokožka miluje, když je opečovávaná a oleje patří k tomu základnímu, co jí můžeme dopřát. Je jich nepřeberné množství. Víme, které jsou pro nás nejlepší?



Existuje mnoho přípravků určených k péči o pleť či vlasy, které nás budou přesvědčovat, že jejich součástí jsou také přírodní oleje. Ale už nám neprozradí, jak byly tyto oleje získávány. Opravdu kvalitní oleje se lisují jen za studena. A ještě důležitější je, aby byly v bio kvalitě. Jen u nich máme záruku, že ořechy, semínka a další části rostlin, ze kterých se vyrábějí, nebyly chemicky ošetřeny, tak jako běžně průmyslově pěstované rostliny.

Právě přísný výběr suroviny, ze kterých se lisují, jim zaručuje špičkovou kvalitu. Oleje obsahují mastné kyseliny, většina z nich i nenasycené mastné kyseliny, antioxidanty a množství vitaminů a minerálů v jejich přirozené podobě. Jsou tedy těmi nejkoncentrovanějšími přípravky, jaké můžeme svému tělu dopřát. Působí blahodárně na všechny druhy problematické pleti, posilují odolnost a pomáhají zachovávat její zdravý vzhled. Také regenerují pokožku a podporují prokrvení kůže.

K nezanedbatelným výhodám olejů patří i to, že se výborně vstřebávají a většinou nezanechávají pocit mastnoty. Používají se místo denního i nočního krému a jsou balzámem pro citlivou pokožku okolí očí.

Hlavní zásady používání

Nikdy nesmíme zapomenout, že před použitím oleje musíme pokožku navlhčit. Olej nemá hydratační vlastnosti, ale dokáže dokonale uzamknout v pleti tu vlhkost, která už tam je.

K ošetření suché pleti je nejvhodnější jojobový, arganový, mandlový, avokádový či olej z růže vinné. Na mastnou používáme, jojobový, z hroznových jader nebo lískooříškový. S vráskami účinně bojuje zase rakytníkový, šípkový, arganový či malinový olej. Ke zklidnění pokožky se hodí pupalkový nebo třezalkový olej a na problematickou makadamiový nebo čajovníkový. K ošetření pokožky miminek se doporučuje mandlový nebo meruňkový olej.

Na navlhčenou pokožku aniž bychom si tedy osušili ruce vklepáváme olej do pokožky. Na obličej stačí čtyři pět kapek a po vstřebání by měla být pokožka krásně hebká a jemná, ale ne mastná. Obdobně vmasírováváme olej i na pokožku celého těla.

U vlasů můžeme kombinovat oleje se syrovým vejcem, medem či jogurtem. Na namočené a jen lehce vytřené vlasy naneseme zábal a ihned je zabalíme do osušky, aby byly v teple. Půl hodiny je minimum, ale klidně si necháme zábal i dvě, tři hodiny. Poté vlasy umyjeme běžným přípravkem. Po umytí bychom z nich neměli mít mastný pocit. Pokud ano, znamená to, že jsme použili větší množství oleje nebo, a to je ta příjemnější varianta, naše vlasy tolik oleje k ošetření nepotřebují.

Arganový olej

Lisuje se z plodů stromu argánie trnité rostoucí jen v jihozápadním Maroku, proto je vzácný a drahý. Někde se překvapivě využívá i při přípravě pokrmů. Voní spíše po oříškách či olivách a každá jiná vůně by vás měla odradit od koupě. Intenzivně zvláčňuje především vysušenou, stárnoucí nebo sluncem poškozenou pokožku. Příliš se nehodí k použití u normální pleti, výjimečně v zimě během mrazivého počasí. Ke zvýšení regeneračních účinků se doporučuje směs arganového a šípkového oleje ve stejném poměru.

Avokádový olej

Surovinou na přípravu tohoto oleje je dužina avokáda s její typicky zelenavou barvou. Doporučuje se na podobné typy pleti jako arganový, čili spíše starší nebo unavenou pokožku

Během masáže proniká opravdu hluboko do pokožky.

Jojobový olej

Olej se získává ze semen této velmi nenáročné rostliny pěstované ve vyprahlých oblastech Ameriky a Asie. Ve skutečnosti spíš připomíná tekutý vosk a v kosmetice se využívá snad nejvíce ze všech druhů olejů. Hodí se na všechny druhy pokožky, ale zvlášť u těch mastných pomáhá snížení produkce mazu.

Liskooříškový olej

Snadno se vstřebává a pleť vyživuje do hloubky. Přesto se příliš nehodí na dlouhé masáže. Své využití najde i jako vlasový zábal.

Makadamiový olej

Získává se z makadamových ořechů, je světlé barvy a má delikátní a jemnou vůni a chuť. Výborně se vstřebává a pleť regeneruje a podporuje hydrataci. Jako jeden z mála má přirozený UV faktor 4, ale na sluníčku na něj příliš nespoléhejte.

Mandlový olej

Je vhodný i pro velmi citlivou pokožku, proto se hodí i pro ošetření miminek. Nedráždí a zjemňuje všechny druhy pleti, hodí se i proti vráskám. Během masáže se pomalu vstřebává.

Meruňkový olej

Vyrábí se z meruňkových pecek, a i po nich voní. Pokud se vám zdá, že je vůně příliš intenzivní, olej byl pravděpodobně parfemován. Je velmi lehký a příliš snadno se vstřebává, proto se více používá k ředění jiných olejů. Je vhodný i na tu nejjemnější pleť, případně u miminek jako varianta místo mandlového oleje.

Pupalkový olej

Lisuje se ze zralých semen pupalky dvouleté. I on svým užitím balancuje na pomezí léku a využití v kuchyni. Samotné pupálce se říká „ženská pilulka“ a jako jediný z olejů se užívá při roztroušené skleróze.

Olej z růže vinné nebo také šípkový olej

To proto, že se lisuje z jejích šípků. Ze všech olejů má nejsilnější regenerační účinky a napomáhá rychlému hojení jizev, popálenin, pigmentových skvrn a také strií. Patří k velmi mastným olejům, a proto se doporučuje na masírování jej trochu ředit meruňkovým olejem.