Nepodceňujte výrony a začněte s první pomocí!

Známe to téměř všichni. Stačí chvilka nepozornosti, špatně došlápneme a výron – nejčastěji kotníku – je na světě. Rozhodně se nevyplácí to zanedbat. Pak byste s tím totiž mohli mít problémy po zbytek života.



Možná, že máte ve svém okolí několik lidí, kteří neřešili vymknutí kotníku, a od té doby s tím mají potíže. Např. je bolí, kdykoliv se mění počasí. Není ani výjimkou, že se těmto lidem výrony opakují a oni to stále podceňují. To vede k tomu, že kotník ztrácí svou stabilitu a je náchylnější k dalším úrazům.

K vymknutí, výronu či podvrtnutí dojde tehdy, když se kotník vyskytne v nepřirozené pozici, vyvrátí se. Dochází k natahování vazů a jejich případnému natržení. Je třeba ovšem zdůraznit, že není výron jako výron. Zranění můžeme rozdělit na tři stupně podle jeho intenzity.

• 1. stupeň (natažení) – nejlehčí typ poranění, kdy se vazy natáhnou minimálně, nedošlo k jejich natržení. Postižené místo nejspíše oteče, ale do pár dnů to splaskne. Zhruba dva dny nohu příliš nezatěžujte.

• 2. stupeň (natržení) – dochází už k natržení menšího počtu vláken a větší bolesti. Otok se objevuje delší dobu včetně modřiny a pociťujete jisté omezení v pohybu. Je třeba nohu odlehčovat alespoň pět dní, ale přesnější pokyny vám dá lékař. Doporučuje se i trénovat propínání a flexování špičky.

• 3. stupeň (přetržení) – nejtěžší typ poranění, kdy dojde z velké části k přetržení vazu. Na kotník nelze našlápnout, je zcela nestabilní. Omezení došlapování na postiženou končetinu trvá přibližně šest týdnů, rekonvalescence až měsíce.

Jak výron poznáte?

Pokud špatně došlápnete a začne vás to bolet (především během nějaké zátěže) a zároveň se kolem vytvoří otok a podlitina, s největší pravděpodobností je kotník opravdu vymknutý. Zlomenina není tak častá, ale jestli máte obavy a nechcete nic podcenit, raději si zajděte k ortopedovi nebo na chirurgii.

Co byste tedy měli dělat, jestliže máte podezření na výron?

• Základem je nohu chladit a ledovat. K tomu mohou pomoci volně prodejné prostředky. Jsou na trhu takové, které jsou určeny speciálně pro první pomoc při drobných sportovních úrazech. Navíc i ve spreji (např. Reparil Ice-Spray). Ten dokáže účinně ochladit pohmožděniny, přinese úlevu v případě vymknutí, svalových křečí a také při tvorbě hematomu. Díky chladivému efektu spraye se okamžitě zbavíte bolesti.

• Jestliže nemáte podobná léčiva při ruce, osvědčí se ledové zábaly, nebo třeba zamrazená zelenina, která se přiloží na postižené místo a obalí se třeba šátkem.

• Nohu znehybněte a zafixujte. Můžete použít elastické tapy nebo elastické obinadlo, ale dejte si pozor, abyste nohu nezaškrtili. Je potřeba, aby do ní stále proudila krev.

• Dejte postiženou končetinu do vyvýšené polohy.

Jak zabránit vzniku výronu?

Na prevenci myslete i v případě výronů. Základem je stabilní obuv, aby v ní byla noha pěkně ukotvena. Doporučují se boty s pevnou patou a podešví. Jestliže se nacházíte v terénu, vyplatí se investovat do kvalitnější obuvi a také sledovat povrch, po němž šlapete. Mějte na paměti, že na úrazy nejsou nebezpečné jenom nerovnosti (např. kamínky), ale i kluzkost.