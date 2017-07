Neodolatelné jahody…

Léto, sluníčko, voda, pohoda a čerstvé, voňavé ovoce i zelenina – úžasná kombinace! V obchodech jahody máme takřka celoročně – z dovozu. Jsou ale dobré? Jenže navíc někteří prodejci nás mohou chtít klamat a označovat dovezené plody českým původem. Jak poznáme, že jsou jahody opravdu z České republiky?



Po kvalitních českých jahodách je v sezóně velká poptávka. Pěstitelů je ale u nás bohužel málo, protože je tato práce poměrně riziková a náročná. I proto se k nám dováží větší množství jahod, než by bylo optimální.

„Kvůli dlouhému a nevhodnému skladování a předčasné sklizni mají totiž horší kvalitu i chuť. Navíc někteří prodejci zneužívají velkou poptávku po tomto oblíbeném ovoci a označují dovezené jahody jako české,“ upozorňuje Ing. Martin Ludvík z Ovocnářské unie ČR pro web akademiekvality.cz.

Nicméně přesto máme určitou šanci tento klam prokouknout. Berte v potaz následující:

Jak vypadají kvalitní jahody?

Na první pohled jsou tuzemské jahody čerstvé, lesklé, bez otlaků a povadlých kališních lístků. České jahody bývají obvykle menší než jahody dovozové. Vždy jsou prodávány ve vhodném, čistém, pevném a nepoužitém obalu.

Rozhodující je i chuť a vůně

Jahody vypěstované v našem klimatu a regionu jsou mnohými spotřebiteli považovány za chutnější, protože jsou ještě v den sklizně u zákazníka. Proto jsou vždy čerstvé a plné jahodové chuti i vůně.

Jahody „jednouplodící“ vs. „stáleplodící“

Jahody jsou sezónní ovoce. Sklizeň trvá od konce května do poloviny července. Nejchutnější plody jsou právě v tomto období. Jedná se o tzv. jahody jednouplodící nebo také červnové.

„Sezóna těchto jahod trvá tři až osm týdnů v závislosti na počasí, skladbě odrůd a pěstební technologii. Sklizeň v plné konzumní zralosti je zárukou nejlepší chuti, intenzivní vůně a šťavnatých plodů s vysokým obsahem cukru. Takto sklizené jahody se nedají skladovat, musí se zkonzumovat do cca 24 hodin,“ upřesňuje Milan Hanč z Jahodáren Vraňany.

Mimo sezónu se pěstují tzv. stáleplodící, ale ty nedosahují takových chuťových hodnot jako tzv. jednouplodící.

Pomůže vám „jahodová mapa“

Pokud chcete mít opravdu jistotu, odkud jahody pocházejí, navštivte webové stránky Ministerstva zemědělství ČR: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/samosber-jahod-prehled-po-krajich-1.html. Najdete tam přehledné informace o tom, kde aktuálně probíhají po celé České republice samosběry jahod.

Regionální produkce od místních pěstitelů zaručuje čerstvost a kvalitu. Je tedy možné hledat místní pěstitele, kteří nabízí jahody v několika kvalitách již natrhané nebo samosběr.

„Zákazník by měl sledovat, od koho si jahody kupuje a odkud pocházejí. Prodejce má povinnost u zboží uvádět původ, pěstitele a také odrůdu. V zásadě platí nekupovat je od anonymního prodejce s pouhým označením ‚jahody‘,“ dodává Ing. Ludvík.