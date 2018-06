Kdo neměl nikdy vši?

Podle odhadů musí vši odstraňovat až půl milionů Čechů. Není přitom pravda, že se jim daří jen v horších hygienických podmínkách. Jak se nejrychleji zbavit vší a co to vůbec veš je? Zaberou na likvidaci těchto parazitů i babské rady? Odpovídá doktorka Radmila Zavadilová z Ústavu farmakologie a farmacie v Brně.



Co je to veš, je nebezpečná pro člověka?

Veš je bezkřídlý hmyz. Existuje více druhů vší, některé parazitují na člověku, jiné druhy zase na různých zvířatech. Ve střední Evropě je v současné době nejproblematičtější pro člověka veš dětská. Veš dětská potřebuje vlasy, na nichž se zdržuje a rozmnožuje, dále lidskou krev, kterou se živí. Není přenašečem žádného infekčního onemocnění.

Kde se vši nejčastěji zdržují a jak je ve vlasech nejlépe najdeme?

U vši dětské se dospělci, hnidy i nevylíhlá vajíčka nacházejí na vlasech, přibližně do 1 cm od pokožky hlavy. Veš je 2-3 mm velká, je tedy při podrobném sledování viditelná prostým okem. Ještě viditelnější jsou již vylíhlá vajíčka – hnidy, které jsou světlé a tedy dobře viditelné i při velikosti menší než 1 mm.

Jak vybrat bezpečnou terapii, která je účinná a rychlá?

Nejlépe je použít přípravky určené k odvšivování. Je třeba se seznámit s údaji uváděnými výrobcem a dodržet uvedené pokyny. Obvykle je požadováno nejméně dvojí ošetření hlavy, protože některé přípravky nepůsobí na vší vajíčka (hnidy). Je vhodné si všímat upozornění na nežádoucí účinky, způsobené chemickými antiparazitiky (vyvarovat byste se měli přípravků s obsahem insekticidů a nepoužívat rozhodně přípravky, které nejsou určené pro ošetření dětí/člověka).

Tipy a doporučená opatření:

– Zkontrolujte a v případě potřeby ihned ošetřete i ostatní členy rodiny, zabráníte šíření vši dětské a opětovnému zamoření.

– Buďte na vši připraveni! Je důležité mít doma po ruce účinný přípravek k rychlému ošetření vlasů proti vším i hnidám.

www.mojenyda.cz