Navštivte Rodinný den v rámci Dvořákovy Prahy!

I když samotný festival Dvořákova Praha začíná až 7. září 2018, Rodinný den festivalu se letos uskuteční už tuto neděli 2. září a „rozehraje“ Anežský klášter a jeho okolí.



V areálu Anežského kláštera se mohou dětí zúčastnit objevné výpravy za Antonínem Dvořákem, která je zavede do Anglie, Ameriky, rodné Nelahozevsi i na Vysokou do vily Rusalka. Na malé i velké návštěvníky čeká bohatý program plný koncertů a nejrůznějších hudebních a výtvarných dílen. Klášterními zahradami bude znít hudba Antonína Dvořáka, George Gershwina, ale i česká a moravská lidová hudba. V rámci workshopů se děti zábavnou formou seznámí s dílem i bohatým životem Antonína Dvořáka. Den vyvrcholí koncertem Classic Piano Joke(r)s, kde dětem zahraje hned pět klavíristů v kostele sv. Františka. Program začíná ve 13 hodin, koncerty v zahradách jsou přístupné zdarma, účast na workshopech je za symbolický poplatek.

Teprve následující pátek, 7. září se Praha rozezní hudbou Antonína Dvořáka v rámci mezinárodního hudebního festivalu, přičemž zahajovací koncert bude věnován nejen géniovi hudby, ale i géniovi slova Karlu Jaromíru Erbenovi. Nastudování kantáty Svatební košile se ujal vynikající dirigent Jakub Hrůša společně s Českou filharmonií a Českým filharmonickým sborem Brno. Roli dívky, která se modlila za svou hříšnou touhu a málem za to zaplatila svým životem, se ujala sopranistka Kateřina Kněžíková. Hlasu jejího mrtvého milého pak tenorista Richard Samko a vypravěči propůjčil svůj hlas barytonista Svatopluk Sem.

Sopranistku Kateřinu Kněžíkovou uslyší milovníci jejího hlasu ještě jednou, a to v jedinečném oratoriu Svatá Ludmila v den 15. září, tedy v den úmrtí této české světice. Kateřina Kněžíková se na koncertní pódia vrací již tři měsíce po narození její druhé dcery, a jak nám sama na tiskové konferenci prozradila, veškerým přípravám na oratorium se může nyní věnovat především v noci.

Svatá Ludmila bude znít nejen prostory Rudolfina, ale i náměstím Jana Palacha, kde se k oratoriu přidá na 250 zpěváků z dalších pěveckých sborů. Koncert bude v přímém přenosu vysílat i Česká televize, a to nejen u nás, ale v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky například i pro krajany žijící ve Spojených státech amerických.

Více se o všech koncertech a akcích dozvíte na www.dvorakovapraha.cz.