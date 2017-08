Naučte se rozhodovat!

Rychlé rozhodování je jednou z nejpotřebnějších dovedností v našem životě. Rozhodujeme se totiž pořád. Vanilkovou nebo čokoládovou? Na chalupu nebo zůstat doma? Napsat Tomášovi nebo Honzovi? Zkrátka drobná rozhodnutí musíme dělat nepřetržitě. A pak tu jsou ta rozhodnutí, která považujeme za opravdu důležitá. Jak se na to dívá koučka a lektorka Iva Peláková?

Sama jsem velmi nerozhodný člověk. Raději nechám rozhodnutí na jiných a někdy mě dokonce děsí, že bych se měla sama za sebe rozhodnout, a tak tu chvíli odkládám, až třeba nakonec neudělám nic. Jakmile si mám vybrat, následuje dlouhé přemítání a zvažování všech pro a proti. A to i v případě, že se jedná o takovou maličkost, jako jestli si dám k večeři chleba se šunkou nebo sýrem. Naprosto tedy chápu, že vás může rozhodnutí vyvést z míry a jeho nutnost vás může každodenně paralyzovat. Z vlastní zkušenosti ale vím, že existuje způsob, jak se rozhodování naučit, i když ho nemáte zrovna v krvi.

Když jsem se snažila poučit od druhých, jak se správně a rychle rozhodnout, narazila jsem opakovaně na seznamy “pro a proti”. Sepsání kladů a záporů mi však nikdy nepomohlo. Možná je to dobré na utřídění myšlenek, ale mně nějakou záhadou (že by mé nerozhodné podvědomí?) vyšly oba sloupce vždy nastejno – nic nepřevažovalo. Takže jsem byla opět v bodě nula. Proto bych tuto metodu nedoporučila ani vám.

Mnohem lépe mi zafungovalo vypnout, nepřemýšlet a brát svá rozhodnutí s nadhledem. Nejde přeci o život… aspoň většinou. A pokud jde, tak každá možnost je pořád lepší, než neudělat nic. Zkuste se stát střelcem a odpovědět na otázku co nejrychleji. Své rozhodnutí můžete ostatně v nejhorším změnit, pokud zjistíte, že by druhá možnost byla skutečně lepší. Rozhodněte se rychle a nevkládejte do celého procesu tolik energie, uleví se vám. Ve finále totiž nehraje roli, jestli si dáme vanilkovou nebo čokoládovou zmrzlinu, důležité je si svou volbu užít.

Stůjte si za svým

Pokud učiníte rozhodnutí, věřte mu. Věřte především sami sobě, že se dokážete rozhodnout správně. Je to váš život a vy sami ho musíte mít pevně v rukou. Nikdy nevíte, kam vede ta druhá cesta, možná se jeví jako lepší, ale co kdybyste jeli zrovna na chalupu a tam se stalo nějaké neštěstí? Zkrátka věřte tomu, že vše je přesně tak, jak má být. Ne proto, že by nad vámi bděly nějaké vyšší mocnosti, ale protože vy sami nejlépe víte, jakou cestu zvolit. A zapomeňte na otázku „Co kdyby…“. Nemá smysl vracet se ke starým rozhodnutím. Pokud chcete něco ve svém životě změnit, udělejte to, žádné co když, aby a by…

Nebojte se dělat chyby

Může se stát, že vám rozhodnutí skutečně prokazatelně nevyjde. No a co? Boří se svět? Možná budu znít lehkovážně, ale mám pocit, že žijeme ve světě prahnoucím po nedosažitelné dokonalosti. Všechno musí být perfektní, upravené a bez chyb. Ale dělat chyby je přece normální! A také je to nejlepší způsob, jak se poučit. Příště už budete vědět lépe, co a jak. Berte tedy každé špatné rozhodnutí jako příležitost se ponaučit, jako novou zkušenost, ze které můžete v budoucnu čerpat a myslete i na to, že na všem špatném je něco dobrého. Třeba to nakonec nebude tak černé, jak se zdá. Protože věřím, že chyby jsou pro člověka dobré a neměly by se trestat, snažím se takto přistupovat i ke svým dětem na kurzu. Žádná odpověď přece není špatná a už vůbec není důvod shazovat někoho, kdo našel odvahu, rozhodl se a něco řekl.

V životě se mi vyplatilo dát při rozhodování na svůj vnitřní pocit. Jakmile jsem postřehla, že se v práci necítím dobře, odešla jsem. Žádné dlouhé rozhodování nebo zvažování. A nikdy jsem nelitovala. Cítila jsem, že chci založit Láry Fáry a předávat své zkušenosti dál. Nikdy jsem neplánovala být podnikatelkou, takže moje rychlé rozhodnutí jistě způsobilo mnoho chyb. Nelituji ale ani jediné, protože mě učí a posouvají dál. Věřím sobě, světu, myšlenkám, které se snažím šířit mezi lidi, a tím pádem věřím i svým rozhodnutím. A že je to tak trochu metoda pokus-omyl? Ano, ale to je na tom právě to krásné a opravdové.

Přeji plno šťastných voleb a nezapomeňte, každá volba je ta šťastná, pokud se pro ni rozhodnete!

Více o rozhodování na kurzu seberozvoje:-)