Náhradní nerovná se špatné aneb Mýty o kojenecké výživě

Mateřské mléko je pro miminko rozhodně to nejlepší, co mu v rámci své milující péče můžete poskytnout. Pokud ale kojit nemůžete nebo vašemu dítku nestačí, nemusíte se bát po ukončeném 6. měsíci sáhnout po tzv. umělé mléčné výživě.



Ve skutečnosti jde o vysoce kvalitní náhradní mléčnou výživu, která v sobě nic „umělého“ neobsahuje. Jaké další mýty a pověry o kojeneckých mlékách kolují a jak je to s nimi doopravdy?

Mýtus č. 1: Pro děti od 6. měsíce je vhodné kravské mléko

Není mléko jako mléko – to by si měly uvědomit všechny maminky, které v dobré víře podávají svým dětem čerstvé nebo krabicové kravské mléko. Přitom to je určené pro dospělé či starší děti a pro organizmus malého kojence rozhodně není vhodné. Neobsahuje totiž dostatek vitaminu D, jódu, železa, a navíc má v sobě příliš mnoho bílkovin, které zatěžují ještě nezralé ledviny malého kojence. Kravské mléko by děti měly přijímat nejdříve od jednoho roku.

Mýtus č. 2: BIO potraviny jsou kvalitnější než kojenecká strava

Málokdo ví, že kojenecká, batolecí mléka a hotové příkrmy musí splňovat přísnější zákonné požadavky na kvalitu než potraviny pro dospělé označené jako BIO. Obsah a výroba umělých kojeneckých mlék a příkrmů jsou nejen u nás bedlivě střeženy velmi přísnou legislativou, kvůli které musí všechna kojenecká mléka a nejrůznější příkrmy na trhu splňovat náročné požadavky na složení a zdravotní nezávadnost. Tyto výrobky pro nejmenší musí být vždy označeny věkem dítěte, pro který jsou určeny. Tím máte zaručeno, že se jedná o výrobek vysoké kvality a máte jistotu, že se vašemu dítěti dostane to nejlepší. A to dokonce i u mlék, v jejichž složení naleznete v současnosti tolik proklínaný palmový olej – ten totiž obsahuje důležitou kyselinu palmitovou, která je v mateřském mléce zastoupena ve vysokém množství.

Mýtus č. 3: Všechna mléka mají stejné složení a obsahují mléčný tuk

Výrobci vyrábí náhradní kojeneckou výživu ve vysoké kvalitě a musejí dodržovat limity obsahu sacharidů, tuků a bílkovin tak, aby mléko mělo pro dětský organizmus co největší přínos. Což ovšem neznamená, že má každé mléko stejné složení. Ačkoli základní složení je jasně dané, některé látky přidávají výrobci do mléka nad rámec své zákonné povinnosti, a proto se od sebe jednotlivé výrobky liší. Mléčný tuk také není samozřejmostí, přestože se jedná o jednu z důležitých živin, která je v mateřském mléce a která obsahuje blahodárné bioaktivní látky. Mléka, která obsahují mléčný tuk, navíc děti velmi dobře přijímají, protože zkrátka chutnají podobně jako mléko mateřské, na které byly zvyklé.

Mýtus č. 4: Sunar je sladký kvůli cukru a děti po něm tloustnou

Za sladkou chuť mlék od Sunaru nemůže rafinovaný cukr, ale mléčný tuk a rovněž laktóza v něm obsažená. Laktóza je mléčný cukr, který i mateřskému mléku dodává jeho příjemnou nasládlou chuť, a mléčný tuk přispívá k lahodné a plné chuti. A jak je to s dětskou obezitou? Je to čistě na rodičích. Pokud se budou pevně držet doporučeného dávkování, které naleznou na obalu, a pokud tyto denní dávky nepřekročí, děťátku žádné riziko nadváhy nehrozí.

Nemusíte se tedy bát. Kojení sice je a bude nejlepší způsob výživy pro vaše miminko alespoň

do ukončeného 6. měsíce, pokud však existuje patřičný důvod, proč kojení omezit či s ním zcela skončit, umělá mléka miminku poskytnou dostatečnou kvalitu výživy, a tím pádem i vývinu.

