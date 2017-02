Na běžkách v pohodě

Výlet na běžkách s celou rodinou bude rozhodně jedním z nejhezčích zážitků této zimy. Zasněžená krajina, uklidňující ticho – ano ticho, protože uvidíte, i vaše ratolesti se nějak zázračně zklidní. A jak na to? Rozhodně zvolte přiměřenou trasu a vyberte vhodné vybavení.



Základní pravidlo: čím větší dítě a běžky, tím větší je jejich výběr. „Délka dětských běžek začíná na sto centimetrech a v této délce jsou k dostání prakticky pouze univerzální rekreační modely. Šíře nabídky pak roste úměrně s délkou lyží pro větší a již zdatnější děti,“ říká Kateřina Princová ze serveru www.skibi.cz, zaměřeného na dětské lyžování.

Pokud vaše dítko bude stát na běžkách poprvé, doporučuje se rozhodně vybírat z rekreačních modelů, které jsou širší a dítěti tak poskytují více stability. Jsou měkké, a tak umožňují snazší odraz a ovladatelnost. Pro nejmenší děti, začátečníky a děti rodičů, kteří nevědí, jak na mazání lyží, jsou vhodné běžky s protismykem, neboli se šupinami v odrazové zóně. Ty zabraňují prokluzování lyže směrem vzad a umožňují odraz i bez nanesení stoupacího vosku.

Nejmenší děti by měly mít běžky přibližně o pět až deset centimetrů delší, než je výška jejich postavy. Pro větší děti pak volíme lyže v délce o patnáct až pětadvacet cm delší, než jsou samy. Při výběru lyží pro větší děti volte délku také podle toho, pro který běžecký styl jsou lyže určeny. Lyže na klasiku tak vybereme delší než lyže na bruslení.

A pozor na systém vázání, který musí být kompatibilní s lyžařskou botou. V současné době vedle sebe existují dva systémy vázání, Salomon SNS a Rottefella NNN, které se liší počtem vodících lišt. Systém SNS má jednu, systém Rottefella dvě. Právě počtu lišt musí odpovídat počet vodících drážek v podrážce boty. Pokud pořizujete novou kompletní výbavu, vyberte nejprve boty, které musí dobře sedět, a podle jejich typu následně vybírejte vázání.

Ještě ovšem zůstaneme u bot: velice důležité je vybrat správnou velikost. Musí sedět natěsno aniž by ale tlačily. V žádném případě nekupujte dítěti boty větší, aby do nich dorostlo. Hůře by pak ovládalo lyže, a navíc by se noha v botě mohla hýbat a odírat se. Pokud dítě z bot vyroste, rozhodně nebudete mít problém prodat boty v bazaru. A ještě jedna rada: „Boty na běžky vybírejte nepromokavé a dostatečně zateplené. Malé děti totiž nevydrží tak dlouho vyvíjet intenzivnější fyzickou aktivitu a samy se tak méně zahřejí,“ upozorňuje např. Karel Studnička ze specializované lyžařské prodejny Ski a Bike Centrum Radotín.

Stejně jako v případě lyží, také při výběru holí je třeba se zaměřit na správnou délku.

Nejmenším běžkařům vybereme hole o 35 cm kratší, než sami měří, úplní začátečníci zpočátku mohou vystačit i se sjezdovými holemi. Čím pokročilejší dítě je, tím delší hole bude potřebovat.

Co se týče materiálů, na výběr je mezi hliníkem, kompozitem a karbonem. Hliníkové jsou levnější a méně se lámou, kompozitové a karbonové jsou mnohem lehčí, lépe vyváženě, zato jsou o hodně dražší a snáze se lámou.

Nezapomeňte na správné funkční oblečení!

Dětské funkční oblečení vychází z principu vrstvení, kdy je lépe obléknout více tenčích vrstev místo méně silných. Začněte funkčním prádlem, ideálně setem trika s dlouhým rukávem a dlouhých kalhot. Na rozdíl od bavlny nenasákne pot, který naopak odvede od těla a udrží dítě v suchu a v teple. Jako druhou vrstvu použijte prodyšné a hřejivé fleecové mikiny, nejlépe jednu silnou a druhou slabší, z toho jednu rozepínací tak, abyste dítě mohli oblékat a svlékat dle potřeb. Svrchní vrstva by měla chránit před sněžením, deštěm i větrem. Zároveň by však měla být prodyšná, aby umožnila odpaření potu z vnitřních vrstev do vnějšího prostředí. Ideální je membránová bunda a membránové kalhoty. (ZDROJ SKIBI.CZ)