Mýt či nemýt, to je otázka…

Pro každé miminko je první koupání, stejně jako pro jeho rodiče, prvním setkáním s živlem, alespoň trochu připomínajícím báječný pobyt v maminčině bříšku, přesto tak odlišným…



Dnes již lékaři u novorozenců a kojenců nedoporučují pravidelné denní koupání kromě jiného i proto, že kůže miminek je oproti kůži dospělých mnohem tenčí a kožní bariéra je také zranitelnější. Jednou z hlavních funkcí lidské kůže je důmyslně vytvořená ochrana před vnějším prostředím efektivně bránící průniku škodlivin. Je však snadno zranitelná, časté koupání ji nadměrně vysušuje a z toho důvodu je náchylnější k podráždění používanými mýdly či šampony. I proto volíme k jejímu ošetřování speciální přípravky určené pro hygienu novorozenců.

Dokonce i čistá voda, pokud se novorozenec příliš často koupe, může jeho pokožku poškodit. Mění totiž pH kožního povrchu a tím může dojít k narušení celistvosti kožní bariéry. Otevírá se tak cesta pro všechno škodlivé a rušivé, tj. i pro choroboplodné zárodky. Zároveň se stává kůže sušší a křehčí.



U miminek platí, že méně je více

A u koupání to platí dvojnásob. Dokonce se můžeme během celého prvního roku zcela obejít bez mýdla, postačí jen omytí kůže teplou vodou jednou či dvakrát týdně. Mytí vlásků šamponem také postačí jen jednou za čtrnáct dní.

I když je pokožka po porodu velmi suchá a mnohdy se odlupuje, postačí dodatečné promazávání jen po krátkou dobu. Kůže novorozenců a kojenců bývá náchylná k vysušování, přestože paradoxně obsahuje více vody. Posléze už mažeme jen suchá místa, protože nadměrné promašťování kůže společně s případným přehřátím dítěte například přílišným zabalováním může zapříčinit vznik potniček nebo i jiných kožních problémů.

Kojenci mají kůži velmi citlivou a tak stačí málo a kůže se v okolí zadečku a genitálií podráždí. Při přebalování proto pečlivě odstraníme veškeré zbytky moči a stolice. Jen tak zabráníme vzniku opruzenin a tzv. plenkové dermatitidě.

V kojeneckém období, obvykle ve dvou až třech měsících se může objevit i crusta lactea – může se jednat o první příznak atopické dermatitidy. Projevuje se na tváři zarudnutím, tvorbou šupin a puchýřků provázené mokváním. Onemocnění se přesouvá z hlavy na krk, trup i končetiny. Může zcela vymizet nebo trvat až do dvou let a přejít do dětské fáze, kdy se omezuje jen na některé lokality jako podkolení jamky, zápěstí či podpaždí.

Plenky jsou věda

Protože je kůže pod plenkami vystavena možnosti zapaření, změnám pH a pochopitelně také bakteriím, bývá mnohem náchylnější k podráždění. Zabráníme tomu jen správným ošetřováním, častou výměnou plenek a používáním ochranných krémů. Zásadně volíme ty krémy, které jsou určené k ošetřování miminek. Při používání látkových plenek je velmi důležité vyzkoušet prací prostředek a volit takový, který pokožku miminka nedráždí. Používáním jednorázových plen sice částečně problém odpadá, ale i tak musíme dbát na kvalitu pracího prostředku na ostatní textil, prádlo důkladně máchat a nepoužívat aviváž.

Co nejméně chemie

Miminka oblékáme do lehkého, nepřiléhavého oblečení z přírodních materiálů. Nejvhodnější je čistý len a bavlna bez přísady umělých vláken. Platí zásada raději více vrstev, které můžeme přidávat či ubírat.. Miminka sice oblékáme pečlivě, venku tak abychom je chránili před prochlazením či UV zářením, ale zároveň ne příliš teple, aby se dítě nezapařilo. Pokud je inverze s kojenci a batolaty raději ven nechodíme. Pro péči o kůži a také zdravý vývoj dítěte není vhodný pobyt ve znečištěném prostředí či zvýšená fyzická zátěž. Pokud tyto zásady dodržíme, máme velkou šanci, že naše dítě nebude patřit mezi pětinu dětí potýkajících se s kožními problémy.