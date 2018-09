Na mléčných zubech záleží

Všichni víme, že celkem brzy vypadnou. Možná i proto péči o ně občas trochu odbydeme. Jenže stav mléčných zubů je důležitý i pro správný vývoj zubů stálých. Navíc má tzv. dočasný chrup nevyzrálou a měkčí sklovinu, takže je náchylnější k tvorbě zubního kazu. Zuby vašich ratolestí mohou potěšit tři užitečné návyky, které vám přinášíme. Zkuste jít dětem příkladem a osvojte si je také.



1. Čistěte správně

Na počátku vzniku zubního kazu stojí bakterie zubního plaku usazující se především v místech, která se špatně čistí. Každodenní péče o chrup by proto měla být samozřejmostí. I tu ale můžete dětem zpříjemnit. Zkuste třeba přesýpací hodiny pro odměření dvou minut coby minima, které byste zubům měli věnovat ráno a večer. Menším dětem můžete vyrobit i kartu se symboly sluníčka a měsíčku, které si po každém čištění vybarví. Správnou techniku čištění si raději osvojte pod vedením odborníka. Na děti pak vždy dohlédněte a těm menším zuby dočisťujte. Pozornost si zaslouží i potomci se smíšeným chrupem, kdy dočasné zuby nahrazuje chrup stálý. V ústech se pak nacházejí zuby různé výšky a čištění je obtížnější.

2. Vsaďte na čistou vodu

Jídlo, především sladké a kyselé, ale i slazené nápoje snižují pH v ústech. Vytvářejí tak kyselé prostředí, které dutině ústní neprospívá. Pokud si ústa vypláchnete obyčejnou čistou vodou, pomůžete pH neutralizovat. Ze stejného důvodu jsou užitečné i žvýkačky bez cukru. Žvýkáním totiž podporujete tvorbu slin, které vám sladké nebo kyselé v ústech naředí. I když si obyčejná čistá voda oblibu u některých dětí získává těžko, je vidět, že se skvěle hodí nejen k zahnání žízně.

3. Nezapomeňte na fluoridaci

Užitečným návykem je i pravidelná fluoridace. Jejím cílem je dodat do povrchových vrstev skloviny dostatečné množství fluoridů, a zvýšit tak odolnost zubů vůči kyselinám, které jsou vytvářeny bakteriemi zubního plaku. Hodí se tak například právě v období smíšeného chrupu a následně i u zubů stálých. K fluoridaci v domácím prostředí je určen léčivý přípravek elmex® gelée, který je vhodný pro prevenci i léčbu počínajícího zubního kazu. Jeho aplikace je velmi snadná a provádí se jednou týdně. Je určen pro dospělé a děti od šesti let. K dostání je pouze v lékárnách, a to bez lékařského předpisu. Více informací najdete na www.elmex-gelee.cz. Elmex® gelée je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

