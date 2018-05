Mléčný tuk – superingredience pro vaše děťátko

Jako každá maminka i vy chcete pro své děťátko jen to nejlepší. Od samotného narození se staráte, aby mělo vaše miminko dostatečný příjem živin, které jsou nepostradatelné pro jeho vývoj a růst.



Už v těhotenství vám bylo kladeno na srdce, že výhradní kojení je důležité zejména v prvních šesti měsících, a to především kvůli unikátnímu složení mateřského mléka. Pokládáte si ale otázku, jak pak pokračovat, pokud již kojit nemůžete nebo nechcete? Řešením je umělá mléčná výživa od Sunaru obsahující podle vzoru mateřského mléka superingredienci – mléčný tuk.

Mléčný tuk – určitě jste o něm již slyšela a četla, co se ale skrývá pod tímto jednoduchým názvem? Jednoznačně superingredience, kterou obsahují téměř všechny mléčné výživy od Sunaru. Mléčný tuk je totiž jedna z důležitých živin, která se přirozeně vyskytuje v mateřském mléku. Díky čemu je ale tak „super“?

Mléčný tuk hraje klíčovou roli ve výživě dítěte. Na rozdíl od dospělých potřebují kojenci tuku o něco více. Jedná se o složku, která je nejbohatším zdrojem energie pro vaše děťátko. Podávané náhradní mléko by mělo být do 2–3 let plnotučné a mělo by být nedílnou součástí pestrého jídelníčku dítěte. Pořád si nedokážete udělat o mléčném tuku ten správný obrázek? Představte si ho jako miliony malých kuliček rozptýlených v mléce, které jsou obaleny tenkou slupkou. Každá tato slupka je bohatá na řadu bioaktivních látek, a právě proto je mléčný tuk významnou výživovou superingrediencí. A tím superlativy na konto mléčného tuku nekončí, navíc je pro děti velmi lehce stravitelný a propůjčuje mléčné výživě lahodnou mléčnou chuť, díky které vašim dětem bude Sunar chutnat ještě víc.

Mléčná výživa od Sunaru se inspirovala tím nejlepším, co vytvořila příroda, a to složením mateřského mléka. Po ukončení kojení by mělo být mléko i nadále důležitou součástí pestrého jídelníčku dítěte, díky čemuž bude dítě hezky růst a vyvíjet se.

Více informací naleznete na www.sunar.cz