MINT: Prague Fashion Market – pokračuje i dnes!

MINT: Prague Fashion Market je v povědomí Pražanů i návštěvníků Prahy jako událost, na kterou se vyplácí zajít. Stejně tak tomu je i teď. Akce probíhá od včerejška a můžete se na ni těšit i dnes až do 19. hodiny večer pod korunami stromů Karlova náměstí.



Na Karlově náměstí bude několik desítek stánků lokálních prodejců. Těšit se můžete na aktuální módní kolekce značek Mikela de Luka, La Klara nebo Dressign, modely pro malé i velké od Olé Made of Stars nebo Alter-native, dětskou pohodovou módu Shark in the Park, extravagantní šperky VO-KA nebo Acid Design, obchůdek Jane Bond Special, nabídku stylového papírnictví Kaš-mi-daš nebo POP PAP knižní studio, které nabízí originální hravé knihy a výrobky z papíru pro děti.

Můžete se těšit i na doprovodný program, velkou porci workshopů a divadel pro malé i nejmenší lidi, tak své ratolesti opravdu nenechávejte doma. MINT: Prague Fashion Market není pouze o nakupování, i když odolat nespočtu krásných věcí a designovým kouskům dokáže jen málokdo, ale je také o setkávání se zajímavými a tvůrčími lidmi, pohodové atmosféře i hudbě.

O plné žaludky se mimo jiné postarají Asia Point, Paella Don Olino nebo sladká tečka Dada Cakes.

Vstup je zdarma a bez bariér a i vaši čtyřnozí miláčci jsou jako vždy vítáni.

www.mintmarket.cz

www.facebook.com/events/199448643898045