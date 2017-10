MINT: POP UP HALL 13 nadchne maminky i děti

Hala č. 13 v Pražské tržnici na Bubenském nábřeží v Holešovicích už stojí dlouho. Možná jí míjíte cestou za víkendovými nákupy potravin v okolních halách a zatím jste její práh nepřekročili. Škoda. Koncem září na této adrese vznikl unikátní obchodní dům MINT: POP UP HALL 13, jenž bude mít otevřeno každý pátek a sobotu.



Právě v nadcházejícím období tady můžete až do konce roku najít skvělé místo pro uspokojení módních choutek, stejně jako kavárnu, ze které budete pohodlně sledovat bezpečné hemžení v dětském koutku ve společnosti maminek a dětí, které v nevlídném počasí vymění parky a hřiště za útulný, hřejivý a zábavný prostor.

Hala č. 13 se proměnila na alternativní obchodní dům, který se jako variace na neosobní obchodní centra stane vyhledávanou nákupní adresou se stálými prodejci, kam budou každý pátek a sobotu mířit všichni milovníci kvalitní módy, designu, umění a dobrého jídla.

Ve čtyřiceti prezentačních boxech zde svoji tvorbu představí lokální tvůrci, návrháři, designéři a značky, kteří prošli přísným výběrem kvality a původu zboží. „Radost z nakupování módy a dalších nezbytností ženy neopouští ani na mateřské dovolené. Jen je trochu komplikovanější se v tomto směru realizovat. MINT: POP UP HALL 13 je bezpečné místo pro maminky s dětmi. V klidu můžete nakupovat a vaši miláčkové se zatím zabaví v dětském koutku. Pokud vezmete kamarádku, bude to ještě zábavnější a nad skvělou kávou si pak můžete společně prohlížet úlovky od lokálních tvůrců. Ráda bych maminkám doporučila spíš páteční návštěvy, kdy je v hale více klidu,“ říká principálka MINTu Lenka Kolářová.

Podzimní a vánoční nákupy obstaráte v klidné a přátelské atmosféře bez tísnících se davů a nepřetržitého vyhrávání koled. MINT: POP UP HALL 13 přichystá pro následující měsíce připravuje každý měsíc speciální doprovodný program, jehož tématy budou postupně Móda pod názvem More about Fashion a Divadlo + Literatura + Film. Do haly vás přitáhne nejen originální móda a design, ale také workshopy pro dospělé i děti. Zajímavá bude spolupráce s Jatkami 78, časopisem Raketa, organizací Fashion Revolution a mnoha dalšími.

OTEVŘENO každý pátek 11 – 19 hodin a sobotu 9 – 17 hodin.

Termín doprovodné akce:

10. -11. 11. Divadlo + Literatura + Film

Vstup je zdarma, bez bariér a dovnitř mohou i čtyřnozí miláčci.

www.mintmarket.cz