Miminka a akné?

Ano, někdy to skutečně vypadá tak. Rozlište však to novorozenecké od pozdějšího, tzv. kojeneckého. Zde je pár tipů pro vaši orientaci:

Jak to vypadá?

Novorozenecké akné (acne neonatorum) se vyskytuje především na tvářích, méně často pak na bradě nebo čele. Novorozeneckým akné, které se projevuje červenými puchýřky se žlutavým středem, tj. uhříky, trpí asi 20 % dětí, čtyři z pěti postižených jsou chlapci. Naštěstí je tato vyrážka neškodná. Objevuje se asi kolem třetího týdne, mizí sama, bez léčby po několika týdnech někdy až měsících, a nezanechává na pokožce žádné stopy. A protože dokonce ani nesvědí, miminkům to nijak nevadí a nečiní je to neklidnými.

Co za tím vězí?

Nic, co byste sami mohli ovlivnit. Pokud se děťátko náhle osypalo pupínky, neznamená to, že byste udělali něco špatně. Vyrážka také nemá nic společného s výživou. Novorozenecké akné je způsobeno chybnou funkcí mazových žlázek, nejspíše podmíněnou vyšší koncentrací mužských hormonů, kterou si dítě přináší ještě z prenatálního období. Odborníci však v této otázce ještě nemají zcela jasno.

Co můžete dělat?

Péče o postiženou pokožku je zcela jednoduchá. Klidně používejte nadále svou oblíbenou dětskou kosmetiku, jen v obličejové části se snažte, aby pokožka zůstala spíše sušší. Zbytky mléka po kojení nebo sliny co nejdříve odstraňujte suchým čistým ubrouskem, ale nejlépe uděláte, když umyjete čistou vodou a osušíte. Důležitá ale je, abyste s pupínky samotnými vůbec NIC nedělali! Nesnažte se uhříky vymačkávat, to by akné u miminka jen zhoršilo. Kromě toho by mohly po takovéto „léčbě“ zůstat jizvy.

Kdy je čas navštívit lékaře?

Pokud se ty samé pupínky objeví mezi třetím a šestým měsícem, nehovoříme již o novorozeneckém, nýbrž kojeneckém akné (acne infantum). Tato pozdější forma je zpravidla podmíněna dědičně a bývá předzvěstí pozdějšího akné v období puberty. Kojenecké akné již může jak svědit, tak může zanechávat jizvy. Co dělat, abyste zabránili miminku ve škrábání? Rozhodně navštivte dětského lékaře. Při mírných změnách na pokožce může lékař doporučit jemnou péči, například prostředek, který podpoří obnovu kůže. Při silnějším postižení je pravděpodobné, že bude nezbytná léčba antibiotiky.