Co mají společného mateřské mléko, rostlinné oleje a rybí maso? Ačkoliv výčet vypadá trochu krkolomně, všechny tři jsou vynikajícím zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin a právě ty hrají v našem životě velmi důležitou roli.



Jeden ze záhadných výtvorů matky přírody

Všichni víme, že lidské tělo se skládá takřka ze tří čtvrti z vody, ale kdo z nás ví, že mozek obsahuje vody až 80 %, přičemž okolo 60 % suché části mozku připadá na tuky. Z toho asi jedna třetina na kyselinu dokosahexaenovou, čili DHA. Ta je společně s kyselinou alfa-linolenovou (ALA) základním stavebním prvkem mozku a nervových buněk. Nervová vlákna, nezbytná pro přenos informací, pomáhají od okolí izolovat právě omega-3 mastné kyseliny a k tomu jsou velmi důležitou součástí buněčných membrán.

I když se duševní vývoj týká nejvíce dětí do puberty, nové nervové spoje v něm vznikají neustále. Vždyť mozek v dospělosti dosahuje neuvěřitelné výkonnosti (převedeno do moderní počítačové řeči) až 3 584 terabajtů operační paměti a probíhá v něm každou sekundu až 38 000 trilionů operací. Je tedy jen na nás, jak mu v jeho práci pomůžeme.

Důležitý prvek přežití

Hlavním zdrojem omega-3 mastných kyselin je právě ono již zmíněné mateřské mléko a rybí maso, především z tučných mořských ryb. Jen v mateřském mléce tvoří nenasycené mastné kyseliny až 57 % všech tuků. Ty mají svůj veliký význam již v období těhotenství. Maminkám, které mají stravu bohatou na omega-3 mastné kyseliny, se následně rodí děti s větší ostrostí vidění a ta zase souvisí s rychlejší prostorovou orientací či schopností uchopovat předměty. Navíc se tyto děti mnohem snadněji učí mluvit a mají obvykle větší slovní zásobu.

To ještě není všechno

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny ovlivňují i kvalitu naší nervové soustavy. Jejich dostatečný přísun snižuje kupříkladu vznik depresivních stavů, které v dnešní době sužují mnohé z nás. Stejně tak již byla prokázaná přímá souvislost mezi nedostatečnou koncentrací DHA v krvi a výskytem syndromu ADHD, což je porucha pozornosti u dětí spojená s hyperaktivitou.

Nenasycené mastné kyseliny ovlivňují i stav našich cév a působí preventivně na vznik aterosklerózy, snižují krevní tlak a hladinu cholesterolu.

Základní zdroje

Kromě již zmíněného mateřského mléka je pozdějších letech vynikajícím zdrojem nenasycených mastných kyselin tuňák, následovaný makrelou, sleděm, čerstvými sardinkami a masem z lososa. Pokud upřednostňujete sladkovodní ryby, budou vašimi favority úhoř (ale jeho maso obsahuje na rozdíl od tuňáka jen jednu šestinu nenasycených mastných kyselin ve 100 g porci), sumec a pstruh.

Bohužel se v našich kuchyních ryby tak často nevyskytují, i když bychom je měli zařazovat do jídelníčku nejméně jednou týdně, a tak nezbývá než se zaměřit na potraviny, které jsou o ně obohacené.